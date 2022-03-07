سون وكين.. كونتي يعلن تشكيل توتنهام لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ توتنهام هوتسبير الجديد”، مباراة فريقي توتنهام هوتسبير وإيفرتون، في ختام مباريات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.
وأعلن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام، تشكيل فريقه والذي ضم:
في حراسة المرمى: هوجو لوريس
خط الدفاع: كريستيان روميرو - إيريك داير - بين ديفيز
خط الوسط: مات دوهيرتي - إيميل هويبيرج - رودريجو بينتانكور - ريان سيسينيون
خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - هاري كين
ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، فيما يأتي إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.