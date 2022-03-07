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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سون وكين.. كونتي يعلن تشكيل توتنهام لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام

تنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ توتنهام هوتسبير الجديد”، مباراة فريقي توتنهام هوتسبير وإيفرتون، في ختام مباريات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأعلن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام، تشكيل فريقه والذي ضم:

 

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: كريستيان روميرو - إيريك داير - بين ديفيز

خط الوسط: مات دوهيرتي - إيميل هويبيرج - رودريجو بينتانكور - ريان سيسينيون

خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - هاري كين

 

ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، فيما يأتي إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.

الدوري الإنجليزي توتنهام هاري كين إيفرتون ترتيب الدوري الانجليزي أنطونيو كونتي

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