سون وكين.. كونتي يعلن تشكيل توتنهام لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ توتنهام هوتسبير الجديد”، مباراة فريقي توتنهام هوتسبير وإيفرتون، في ختام مباريات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام، تشكيل فريقه والذي ضم:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: كريستيان روميرو - إيريك داير - بين ديفيز

خط الوسط: مات دوهيرتي - إيميل هويبيرج - رودريجو بينتانكور - ريان سيسينيون

خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - هاري كين

ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، فيما يأتي إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.