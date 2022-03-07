فض نزاع بوتين والناتو.. صفقة قد تنهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا عن ما وصفته بـ"الصفقة" التي يمكن أن تنهي الحرب الروسية الأوكرانية فوراً.

وقال التقرير إنه مع دخول الحرب الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثاني، حان الوقت لتقديم عرض لبوتين لإنهاء القتال. لقد راهنت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضمنيا على موقف متطرف: بوتين يتراجع ويعاد تأسيس الوضع الراهن قبل الحرب. هذا أمر يمكن الدفاع عنه أخلاقيا ولكنه لن يحدث بدون أسابيع من القتال. وحتى في هذه الحالة، فإن النصر الأوكراني غير مؤكد. وبدلا من ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تقدم لبوتين أوكرانيا محايدة ولكنها مستقلة. ومن شأن التوصل إلى تسوية سريعة أن ينقذ آلاف الأرواح. وعلى الرغم من أن البعض قد يجادل بأن هذا يشكل انتصارا روسيا، إلا أنه لن يفعل ذلك. ومن شأن أوكرانيا المستقلة والديمقراطية أن تستمر في الوجود كتوبيخ للعدوان الروسي.

لم تعلن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" عن شروط محددة لإنهاء الحرب لكنهما أعربتا عن العديد من الروايات تدور في فلك أن "هذا العدوان يجب أن ينتهي". وهذا يعني أن الوضع يعود إلى ما كان عليه قبل بدء الغزو. مثل هذا الموقف له ما يبرره أخلاقيا. إن الأساس المنطقي الروسي للغزو – "عملية حفظ السلام" للقضاء على النازيين الجدد – أمر لا يصدق. وكما يفهم الجميع الآن، فإن السبب الحقيقي هو رغبة بوتين في إعادة تأسيس 'روسيا الكبرى'، أو روسيا الاتحاد السوفييتي، أو حتى القيصرية. وهو يعتبر انهيار الاتحاد السوفيتي - حقا 'الإمبراطورية' السوفيتية لأنها شملت الكثير من الأقليات غير الراغبة - 'أكبر مأساة في القرن العشرين'. وقد تبين أن اعتداءاته في شبه جزيرة القرم والمقاطعات الشرقية من أوكرانيا، دونباس، كانت الخطوة الأولى في خطة عدوانية أوسع نطاقا، وليس إعادة تنظيم لمرة واحدة بين المنحدرين من أصل روسي.

لكن الوضع العسكري في أوكرانيا لا يدعم المطالبة بما هو في الأساس استسلام روسي. القوات الروسية في عمق أوكرانيا وتتحرك إلى الأمام ببطء. وعلى الرغم من فشل خطة روسيا الأولية للانهيار السريع لأوكرانيا، إلا أن بوتين ضاعف من جهوده وبدأ هجوما طويل الأجل. ويستمر ذلك على ثلاثة محاور: في الشمال باتجاه كييف، وفي الشمال الشرقي محاصرة خاركيف والتحرك نحو كييف، وفي الجنوب يندلع في ثلاثة اتجاهات، نحو أوديسا إلى الغرب، نحو ماريوبول في الشرق، والشمال على طول نهر دنيبرو. ويبدو أن هذه التوجهات تحرز تقدما بطيئا ولكنه مطرد. في مكالمة هاتفية في 3 مارس مع الرئيس الفرنسي ماكرون، أعلن بوتين عن نيته الاستيلاء على كل أوكرانيا. لم يكن يتراجع.

وأضافت المجلة أن القوات الأوكرانية تبلي بلاء حسنا بشكل مدهش، بعد أن هزمت الهجمات الروسية الأولية وتقاوم الآن التقدم الروسي خطوة بخطوة. وتظهر قصص عن أضرار واسعة النطاق لحقت بالقوات والطائرات الروسية، بسبب الشجاعة الأوكرانية والأسلحة الغربية الموردة. لكن الخسائر تتزايد. ولقي الآلاف من العسكريين والمدنيين الأوكرانيين حتفهم، وبدأت المدن تتعرض للقصف.

علاوة على ذلك، فإن النتيجة ليست واضحة. يعتقد معظم المراقبين العسكريين أن الحجم الأكبر للجيش الروسي سيجعل نفسه يشعر به ويسحق الأوكرانيين في نهاية المطاف. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى دولة عميلة أوكرانية تسيطر عليها روسيا. وافترض آخرون وجود تمرد ممتد يضعف العزيمة الروسية. وعلى الرغم من أن مثل هذا التمرد قد ينجح على المدى الطويل، إلا أنه سيكون مدمرا للغاية للاقتصاد والمجتمع الأوكرانيين. ولا يزال آخرون يتخيلون نهاية نظام بوتين، حيث يجتمع ضباط الجيش المحبطون، والأوليغارشيون القلقون، والسكان المضطربون للإطاحة بالحكومة الحالية. كل هذه النتائج معقولة. ولكن بغض النظر عن النتيجة التي ستحدث، فإن الأوكرانيين سوف يدفعون ثمنا باهظا في الموت، والمعاناة، والدمار الجسدي.

وهناك أيضا خطر التصعيد. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" كانا حريصين على تجنب أي مواجهة مباشرة مع روسيا، إلا أن الدعوات إلى فرض مناطق حظر جوي ودعم أكثر عدوانية تزداد مع انتشار صور الأوكرانيين اليائسين. ومن شأن هذه الإجراءات أن تزيد من احتمال حدوث صدام غير مقصود. وعلى الرغم من أن فرص نشوب صراع بين الناتو وروسيا لا تزال بعيدة، إلا أنها ليست صفرا وستكون مدمرة للغاية، خاصة مع هز بوتين سيفه النووي.

وقال التقرير إنه في مواجهة احتمال نشوب حرب طويلة ومدمرة ذات نتيجة غير مؤكدة، يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا أن تعرض على بوتين صفقة على النحو التالي:

تتعهد أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي بأن أوكرانيا لن تصبح عضوا في الحلف. ومن الناحية المثالية، سيكون لهذا التعهد أفق زمني، على سبيل المثال، 10 سنوات. يبدو هذا وكأنه تنازل كبير ، لكنه في الواقع لا يتنازل إلا عن القليل. ويشعر الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي بالقلق من أن إدخال أوكرانيا في الحلف من شأنه أن يضعهم في صراع مع روسيا غير مستعدين له عسكريا ولا تدعمه جماهيرهم. وأدت مخاوفهم قبل النزاع إلى تأجيل اتخاذ إجراء بشأن عضوية أوكرانيا، على الرغم من التعبير العلني عن الدعم. لا توجد طريقة لأن تصبح أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي بعد الصراع الحالي.

تستمر أوكرانيا كدولة مستقلة مع حكومة من اختيارها. وهذا يعني أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيبقى في السلطة، وأن المؤسسات الديمقراطية سوف تستمر. سيكون هذا هو التنازل الرئيسي من قبل روسيا ومطلب غير مرن للأوكرانيين. بعد التجربة الموحدة للغزو والحرب، لن يقبل الشعب الأوكراني بنظام متحالف مع بوتين أو تغييرات كبيرة في مؤسساته.

أن يتم قطع العلاقات مع حلف شمال الأطلسي. أوكرانيا لديها حاليا العديد من العلاقات مع حلف شمال الأطلسي على الرغم من أنها ليست عضوا. إن أوكرانيا المحايدة تعني قطع تلك العلاقات – لا مدربين، ولا عمليات اتصال، وخاصة عدم وجود قوات تابعة للناتو. وهذا تنازل صعب لأنه سيضعف التأهب العسكري. ومع ذلك، من المرجح أن يصر بوتين على ذلك لأنه يشعر أن الناتو يتعدى عسكريا على حدوده الشرقية. وقد يسمح الاتفاق للمدربين والدعم اللوجستي من مصادر محايدة أو متعاقدين مستقلين بتعزيز الجيش الأوكراني.

أن تشتري أوكرانيا أسلحتها من مصادر متنوعة في المستقبل. وهذا يطمئن روسيا إلى أنه لن يكون هناك باب خلفي للوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي. إنه ليس تنازلا كبيرا لأن معظم أسلحة أوكرانيا سوفيتية الآن. ومن شأن مثل هذه السياسة أن تواصل نشر أوكرانيا لمزيج من الأسلحة.

لا يتم الاعتراف بالمقاطعات الانفصالية في دونباس كدول مستقلة. واتفاق الجانبان على تجديد اتفاقات مينسك التي تهدف إلى إنهاء القتال في المحافظات الشرقية والتوصل إلى تسوية. لن يتخلى بوتين عن هذه المقاطعات الانفصالية، ولا تستطيع أوكرانيا أن تقبل استقلالها. وكتدبير مؤقت، قد تؤدي التسوية إلى التراجع عن إعلان استقلالها أو التفاوض على آلية تعترف بها روسيا ولكن لا أحد آخر يعترف بها. وقد يتم ترتيب ذلك من خلال قرار للأمم المتحدة بهذا المعنى وتوافق روسيا على الامتناع عن التصويت عليه. وهذا من شأنه أيضا أن يعطي الأمم المتحدة دورا في جهود السلام. وعلى الرغم من أن اتفاقات مينسك لم تنجح في إنهاء الصراع في المقاطعات الشرقية، فإنها ستوفر آلية لتأجيل تسوية هذا الصراع المحلي حتى لا تمنع إنهاء الحرب الأكبر.

أن تسحب روسيا جميع قواتها من أوكرانيا، وتسحب الولايات المتحدة والناتو قواتهما بالتوازي. على روسيا أن تسحب جميع قواتها لأن الاتفاق ينص على أوكرانيا مستقلة. لا يمكن لروسيا أن تترك وراءها أي 'حفظة سلام'. وفي المقابل، وبينما تسحب روسيا قواتها من أوكرانيا، تسحب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي القوات التي أرسلوها إلى أوروبا الشرقية ويعيدونها إلى قواعدهم الدائمة. لا يمكن للولايات المتحدة فرض مثل هذا الاتفاق على أوكرانيا. ويتعين على الأوكرانيين أن يأخذوا زمام المبادرة في التفاوض بشأنه وأن يدعموا النتيجة. وتشير مناشداتهم اليائسة لإنهاء القتال إلى أنهم قد يكونون على استعداد لعقد مثل هذه الصفقة.

قد يدين كثيرون مثل هذه الصفقة باعتبارها 'فنلندية' أوكرانيا. يشير هذا إلى وضع فنلندا خلال الحرب الباردة، حيث ظلت مستقلة ولكنها قبلت موقفا أجنبيا وأمنيا محايدا تحت إشراف الاتحاد السوفيتي. وسيكون هذا الترتيب مختلفا لأن أوكرانيا ستكون حرة في وضع سياستها الخارجية الخاصة.

ويرى الكاتب أنه في نهاية المطاف، ستنتهي 'النزعة البوتينية'. هناك استياء واسع النطاق من النظام الآن، وعلى المدى الطويل، لا يمكنه الحفاظ على سياسة خارجية من التوسع والعدوان. وفي نهاية المطاف، سوف تنهار من تناقضاتها الداخلية. وعندما يحدث ذلك، يمكن لأوكرانيا وروسيا التفاوض على صفقة جديدة. ميزة النهج الموصوف هنا هي أن القتال والدمار سينتهيان الآن. علاوة على ذلك ، سيكون لدى الأوكرانيين ضمان دولة مستقلة وعدم المخاطرة بالنصر والاحتلال الروسيين. ويبدو أن الكثيرين في الغرب حريصون على خوض الحرب حتى النهاية، لكن الأوكرانيين سيتحملون ثمنا باهظا. من الأفضل عقد صفقة مع بوتين الآن.

المفاوضات الروسية الأوكرانية:

قال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، عقب انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا اليوم الاثنين، إن توقعات الجانب الروسي من المفاوضات خابت ولكن سيتم مواصلة المفاوضات.

وقال ميدينسكي في تصريحات صحفية: “قدمنا نصوص اتفاقات للجانب الأوكراني لكنه لم يوقعها وطلب عرضها على القيادة في كييف”.

وأضاف: "يأمل الجانب الروسي أن تبدأ الممرات الإنسانية العمل غدًا، وأكد الجانب الأوكراني على ذلك".

ومن جانبه، قال أليكسي أريستوفيتش مستشار مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي رئيس الوفد الأوكراني، “أحرزنا تقدما بسيطا فيما يتعلق بتحسين آليات إقامة الممرات الآمنة”.

وأضاف: “الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا لم تسفر عن نتائج يمكن أن تحسن الوضع”.