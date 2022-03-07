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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أوكرانيا يلقي كلمة أمام البرلمان البريطاني غدا

رئيس أوكرانيا يلقي
رئيس أوكرانيا يلقي كلمة أمام البرلمان البريطاني غدا

أفادت وسائل إعلامية بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيلقي كلمة غدا الثلاثاء أمام مجلس العموم البريطاني، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثاني.

وحسب بيان لمجلس العموم البريطاني، أكدت رئيسة المجلس ليندسي هويل، أن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي سيلقي كلمة أمام المشرعين البريطانيين غدا الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في أول خطاب له أمام البرلمان البريطاني.

وقالت هويل "كل برلماني يريد أن يسمع مباشرة من الرئيس، الذي سيتحدث إلينا على الهواء مباشرة من أوكرانيا، لذا فهذه فرصة مهمة لمجلس النواب"، حسب وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يوجد حلول محتملة لمطالب روسيا ولكن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يخرج "من فقاعته" ويبدأ التفاوض مع أوكرانيا.

فيما أعلنت السفارة الروسية في العاصمة البيلاروسية مينسك، اليوم الإثنين، عن انتهاء "الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا.

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية في بيان "الجولة الثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا انتهت"، موضحة أن "المناقشة جرت خلف أبواب مغلقة واستمرت أكثر من 3 ساعات، وخلال الاجتماع، أخذ الطرفان استراحة واحدة".

وتهدف المفاوضات الروسية الأوكرانية إلى إيجاد تسوية للنزاع في أوكرانيا، مع دخول العملية العسكرية الروسية أسبوعها الثاني.

وفي 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم أنفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

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