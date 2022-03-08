ناسا تفتح عينة تربة جمعها رواد فضاء أبولو من سطح القمر قبل 50 عاما

فتح علماء ناسا، عينة من التربة التي جمعها رواد فضاء أبولو قبل 50 عامًا من سطح القمر، وذلك قبل أول هبوط لإحدى مركبات برنامج أرتميس الفضائي، المزمع وصولها إلى القمر في عام 2025.

علماء وكالة ناسا



ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تم فتح العينة في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن من قبل قسم أبحاث المواد الفلكية وعلوم الاستكشاف (ARES).

واوضحت الصحيفة ، انه عندما أعاد رواد فضاء أبولو هذه العينات منذ حوالي 50 عامًا ، كان لدى ناسا البصيرة لإبقاء بعضها مفتوحًا وبكرًا، على أمل استخدام التكنولوجيا المستقبلية للكشف عن المزيد عن البيئة الموجودة على القمر.

وكالة ناسا

يأمل الفريق في معرفة المزيد عن العينة وسطح القمر نفسه، وكشف تفاصيل حول التاريخ الجيولوجي وتطور القمر.

وقال توماس زوربوشن ، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية التابعة لوكالة ناسا، إن فهم التاريخ؛ سيساعد المخططين على فهم أنواع التربة.