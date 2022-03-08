9 أفلام وحفل توقيع كتاب شادي عبدالسلام.. تفاصيل فعاليات مهرجان الأقصر

يعرض ضمن فعاليات اليوم الخامس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ11 المقامة في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، مجموعة من الأفلام التي تشارك في المسابقات المختلفة بالمهرجان، إلى جانب ندوات وحلقات نقاشية بحضور عدد من ضيوف المهرجان.

ويشهد اليوم الخامس من فعاليات المهرجان في الساعة العاشرة صباحا حفل توقيع كتاب لشادي عبد السلام بحضور كل من مؤلفته المخرجة التونسية ميرفت كمون ، ويليه لقاء مع عدد من الممثلين ضمن مشروع فاكتوري بإدارة المخرجة كوثر يونس.

كما يتم عرض فيلم " حامل اللقب " في الخامسة والنصف مساءاً بقصر ثقافة الأقصر ، وتقام ندوة بعنوان"التحديات التي تواجه المخرجات السينمائيات" ضمن لقاءات مشروع فاكتوري بحضور كل من المخرجة عزة الحسيني وكوثر يونس مديرة المشروع ويدير اللقاء الإعلامية هالة الماوي.

ويعرض خلال هذا اليوم ٩ افلام في مسابقات وأقسام المهرجان مابين "الروائي الطويل، والتسجيلي الطويل، والدياسبورا، والقسم الرسمي خارج المسابقة، والبانوراما المصرية وافلام التكريمات ومشروع فاكتوري لدعم المخرجات الشابات".

فنشاهد في مسابقة الفيلم الروائي الطويل ٣ أفلام، أولهم الفيلم الجزائري"حلم" للمخرج عمر بالقاسم وفيلم " القربان" من غانا وهو من اخراج كوفي افوسو، والفيلم النيرجيري " اذهب بعيداً" للمخرج ستانلي أوخياري.

كما تشهد مسابقة الدياسبورا عرض الفيلم الأميركي "ملوك الرومبا" للمخرج الن بران، أما في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة فيعرض فيلم "جريس ولقطة واحده" من جنوب افريقيا وهو من إخراج لينديوي ماتشيكيزا ،بينما يعرض فيلم "سينما إفريقية" للمخرج التونسي فريد بوغدير ضمن مجموعة أفلام التكريمات.

أما مبادرة المخرجات "فاكتوري" فيعرض فيها الفيلم الليبي" حقول الحرية" من إخراج نزيهة عريبي، ويشهد القسم الرسمي خارج المسابقة عرض فيلمي " طوبي لهن" من السودان وهو من إخراج رزان عبد الرحمن، وفيلم"تمساح النيل" من مصر للمخرج نبيل الشاذلي.

تفاصيل مهرجان الأقصر

يحضر المهرجان 100 شاب وفتاة من محافظات مصر المختلفة جميع فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ومشاهدة أفلامه في دورته الحادية عشرة والمقررة في الفترة من 4 إلي 10 مارس، وذلك بدعم من وزارة الشباب والرياضة والوزير الدكتور أشرف صبحي، وذلك للتعرف علي الثقافات الأفريقية المختلفة وعادات الشعوب وٱمالها وأحلامها.

وجاء اختيار هؤلاء الشباب والشابات من محبي السينما والفنون، عبر برنامج " نوافذ " الذي كان ينظمه المهرجان من خلال مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، بإشراف نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة للبرامج الثقافية والفنية.



10 ورش

يقدم مهرجان الأقصر خلال دورته الحادية عشرة، 10 ورش فنية لدعم المواهب لجميع الفئات العمرية، ضمن برنامج تنمية الجمهور المحلي ودعم المواهب بصعيد مصر.

ويحرص المهرجان كل عام علي تقديم هذه الورش، حيث يقدم هذا العام ورش تقام لأول مرة، ومن بينها ورشة جديدة تحت عنوان "الحكي المسرحي لسيدات الجنوب " للفنانة إيمان شاهين ، ويقدم ورشة الإخراج السينمائي المخرج والمنتج احمد رشوان والتي تستهدف شباب الأقصر لتعليمهم مفهوم الإخراج السينمائي .

وتستهدف ورشة "سينما الأطفال " للمخرجة شويكار خليفة، طلاب الابتدائية، حيث يتم تدريب طلاب مدرسة جديدة كل يوم، وتعريفهم بسينما الأطفال واستخدام رسوماتهم فى صناعة فيلم قصير.

أفضل فيلم عن المرأة

يخصص مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته الحادية عشرة، لجنة متخصصة لاختيار أفضل فيلم يعبر عن المرأة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وتضم تلك اللجنة الناقدة هويدة حمدي والفنانة سلوي محمد علي والفنان حمزة العيلي، ويتنافس في تلك المسابقة 15 فيلما منها 5 أفلام مصرية والـ 10 أفلام الأخرى من دول أفريقية متعددة مثل: أوغندا، أنجولا، ورواندا، غانا، توجو".

إعادة اكتشاف مصر

كما اعلن عن إقامة ندوة رئيسية في اطار شعار " إعادة اكتشاف مصر " تتضمن مناقشة كيفية دعم وتسهيل التصوير الأجنبي في مصر ، وغيرها من المحاور والندوات الخاصة بالاحتفال بمئوية توت عنخ آمون ومرور 200 عام علي فك رموز حجررشيد.