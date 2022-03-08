كارمن بصيبص تتألق من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

نشرت الفنانة كارمن بصيبص صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت كارمن بصيبص بإطلالة ساحرة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة كارمن بصيبص قالت إنها متحمسة جدا للجزء الثالث من “عروس بيروت”، خاصة أن هذا الجزء يركز أكثر على العائلة ومشاكل أفرادها.

وقالت كارمن بصيبص، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن الجزء الثالث من مسلسل “عروس بيروت” به الكثير من الأحداث وسيعجب المشاهدين، مشيرة إلى أن الجزء الثالث يصل عدد حلقاته إلى 50 حلقة.

وأوضحت كارمن بصيبص: “حتى الآن لم ننته من تصوير حلقات الموسم الثالث بالكامل”، لافتة إلى أن هذا هو الموسم الثالث والأخير من المسلسل.