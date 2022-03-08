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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. الحوثي يواصل جرائم ضد الشعب ويجبر السكان على القتال ضمن صفوفه

ميليشيات الحوثي -
ميليشيات الحوثي - ارشيفي

كشفت وسائل إعلام يمنية، أن مليشيا الحوثي تواصل حملات الحشد والتعبئة، حيث تُجبر الأهالي والسكان على التجنيد والدفع بهم إلى جبهات القتال.

وبينت أن الحوثي يتلقى وبشكل يومي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وسط انحسار شعبيته وتزايد الشعور الشعبي بأنه وراء خراب ودمار اليمن.

وأكدت أن المليشيات تقوم بتنفيذ حملات تحشيد وتجنيد للجبهات، تحت اسم “إعصار اليمن”، وذلك بإجبار الشباب والسكان على المشاركة في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

وأشارت إلى أن الحوثي مستمر في ممارسة كل أشكال الابتزاز والضغط على الأسر لإجبارها على إلحاق المزيد من أبنائها إلى الجبهات.

يأتي هذا في الوقت الذي تحول فيه برلمان صنعاء من الرقابة والتشريع إلى الحشد لجبهات الحوثي. 

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