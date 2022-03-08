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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يشيد بنموذج الغرف بالمدينة الجامعية للطلاب بعد تجديدها.. صور

المدينة الجامعية
المدينة الجامعية

توجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، لعمل جولة بالمدينة الجامعية ،   بعد قرب الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديدات الشاملة بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، والتي نتج عنها استيعاب عدد كبير من الطالبات في المدينة الجامعية. 

وتجول رئيس جامعة الأزهر، في مبنى (أبو عبيدة بن الجراح) لمتابعة أعمال التجديد والاطلاع على نموذج الغرف الذي تم الانتهاء منها. 
  

وأشاد رئيس الجامعة بما شاهده من تصميم رائع لنموذج غرفة طلابية تم الانتهاء منها تحتوي على عدد 2 سرير زوجي مصممين وفق أحدث التصميمات التي يراعى خلالها راحة الطلاب، من حيث الإضاءة والتهوية إضافة إلى تزويد الغرف بمراوح وثلاجة وقد لاقى تصميم الغرفة إعجاب الطلاب وإشادتهم بهذه الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع في المدن الجامعية للطلاب والطالبات.
   

كما تفقد رئيس الجامعة أعمال إنشاء كوبري المشاة في محيط المدينة الجامعية للطلاب في لمساته الأخيرة، موجهًا الشكر للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة الجهة المنفذة لأعمال الكوبري.

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