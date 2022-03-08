بعد مقتل 9 أشخاص.. بدء إجلاء المدنيين من سومي المحاصرة

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء في عملية إجلاء المدنيين من مدينة سومي وأربين قرب العاصمة كييف.

وقد أعلنت الحكومة الأوكرانية أنه تم توفير ممر آمن للسماح للمدنيين بمغادرة سومي المحاصرة.

وكان نائب رئيس الوزراء الأوكراني قد أعلن أن الممر الإنساني في سومي سيفتح في الـ8 بتوقيت جرينيتش.

وأفادت السلطات الطبية في أوكرانيا بمقتل 9 أشخاص على الأقل في قصف على مدينة سومي شمال شرقي البلاد

وبدورها، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن وتيرة تقدم القوات الروسية في أوكرانيا تباطأت بشكل كبير.

وقال دبلوماسي أوكراني، في تصريح لشبكة العربية، إن روسيا فشلت في تحقيق أهدافها العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها تقصف أحياء مدنية للضغط على البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا، فتح ممرات إنسانية ووقف إطلاق النار في عدد من المدن الأوكرانية اعتبارا من الـ10 بتوقيت موسكو والـ7 بتوقيت جرينيتش.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك الروسية، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه: "سيتم فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنجيف وسومي وخاركوف وماريوبول، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو".

وأضاف البيان أنه: "على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، دمرت طائرات قاذفة وطائرات هجومية تابعة للقوات الجوية - الفضائية الروسية 158 منشأة عسكرية في الأراضي الأوكرانية".

وقالت الدفاع الروسية إنه: "في 7 مارس، تم تعطيل مطار أوزيرنو التابع لسلاح الجو الأوكراني في منطقة جيتومير بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة".

وأشارت إلى أنه تم اسقاط "الطائرات المقاتلة التابعة لقوات الفضاء الروسية في الجو طائرتين من طراز ميج-29 وواحدة من طراز سو-27 من سلاح الجو الأوكراني".

وأضافت الدفاع الروسية أن قوات الجيش قصفت 2482 هدفا للبنى التحتية العسكرية في أوكرانيا منذ بداية العملية وحتى الآن.