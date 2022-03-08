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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع 6 منشآت والتحفظ على 26 إشغالا متنوعا غرب الإسكندرية

حملات مكبرة غربي
حملات مكبرة غربي الإسكندرية

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملات لإزالة الإشغالات والتعديات، وذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتكليفات المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالمقاهي والمحال، ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات.

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جابت الحملات شوارع الاتحاد، والأمان، وابن السيار، وأسفرت عن إزالة ورفع جميع التعديات والإشغالات وتوسعة الطريق.

كما أسفرت الحملات عن غلق وتشميع ٦ منشآت والتحفظ على ٢٦ إشغالا متنوعا، منها ١٦ شيشة وتحصيل غرامات بمبلغ ٧ آلاف جنيه، وذلك بوجود إشغال الطريق بالحي.

ونفذ حي غرب حملات لإزالة الإشغالات بمنطقة نجع العرب، وأسفرت عن إزالة جميع الإشغالات والفروشات التي تشغل الرصيف والطريق العام، والتحفظ على ٤٥ شيشة، وذلك بوجود سكرتير عام الحي وإشغال الطريق بالحي.

وأكدت المهندسة سحر شعبان أن الحملات متوالية بنطاق الحي لفرض الانضباط وإزالة الإشغالات والاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطنين، ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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