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أخبار العالم

لإنقاذ المدنيين

الممرات الآمنة.. مطلب عاجل لمجلس الأمن خلال الحرب الروسية الأوكرانية

إجلاء للمدنيين من
إجلاء للمدنيين من قبل القوات الأوكرانية

أعلن مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة ، وقفا جديدا لإطلاق النار صباح الثلاثاء ، ذاكرًا أن الأوكرانيين يمكنهم اختيار "المكان الذي يريدون إجلاؤهم إليه"، وفق ما ذكرت صحف دولية.

جاء إعلان فاسيلي نيبينزيا ، في مجلس الأمن الدولي ، بعد أن رفضت أوكرانيا خطة روسية سابقة اقترحت طرق إجلاء في الغالب لروسيا وحليفتها بيلاروس.

ووصفت كييف الخطة السابقة بأنها "غير أخلاقية تمامًا".

وقال نيبينزيا ، السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ، إن القوات الروسية ستلتزم بوقف إطلاق النار الجديد الساعة 10 صباحًا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء وستفتح ممرات إنسانية تؤدي إلى خارج مدن كييف وخاركيف وتشرنيهيف وسومي وماريوبول.

وأضاف "بالمناسبة، لا يطالب هذا الاقتراح بإرسال المواطنين بالضرورة إلى روسيا".

وأردف "هناك أيضًا عرض للإخلاء باتجاه المدن الأوكرانية الواقعة إلى الغرب من كييف، وفي النهاية سيكون اختيار الأشخاص أنفسهم حيث يريدون أن يتم إجلائهم".

ولم يصدر تعليق فوري من كييف.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، اتهم روسيا بالتراجع عن اتفاقيات طريق الإجلاء السابقة، ومحاولة منع الناس من الفرار مثل زرع متفجرات على الطرق.

واتهم زيلينسكي موسكو بـ "السخرية" منهم، وقال أيضا إن القوات الروسية دمرت حافلات كان من المقرر إجلاء المدنيين من خلالها  بعيدًا عن مناطق القتال.

وفي الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، قال مارتن جريفيث ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ، إن المنظمة العالمية بحاجة ماسة إلى ممر آمن لإيصال المساعدات إلى المدن المحاصرة.

قال جريفيث: "إن المدنيين في أماكن مثل ماريوبول وخاركيف ومليتوبول وأماكن أخرى بحاجة ماسة إلى المساعدة ، وخاصة الإمدادات الطبية" ، وحث جميع الأطراف على ضمان حماية المدنيين والمنازل والبنية التحتية في أوكرانيا.

ونوه جريفيث أيضًا الى إن الأمم المتحدة بحاجة ماسة إلى نظام "اتصال مستمر" مع جميع الأطراف ، مضيفًا أنهم أرسلوا  فريقًا إلى موسكو لحضور أول اجتماع تقني في وزارة الدفاع الروسية.

وقال إن الهدف هو العمل على تنسيق إنساني مدني - عسكري أفضل للتمكن من "توسيع" عمليات الأمم المتحدة.

وذكر ممثل كبير للأمم المتحدة ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، لوكالة الأنباء الفرنسية إن المسؤولين يأملون أيضًا في ضمان عدم استهداف القوافل الإنسانية بالهجمات الروسية.

حتى الآن ، لم تشارك الأمم المتحدة في إنشاء ممرات إنسانية، وذلك في وقت فر فيه أكثر من 1.7 مليون أوكراني إلى أوروبا منذ أن غزت روسيا بلادهم في 24 فبراير الماضي.

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