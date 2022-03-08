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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 82 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين في المنيا

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية صحة الأم والجنين

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للعناية "بصحة الأم والجنين"، من خلال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للسيدات بالمجان بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصاً على سلامة وصحة المرأة المصرية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم فحص 3205 سيدات من السيدات الحوامل خلال شهر فبراير الماضي، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، مضيفا أنه تم فحص 82 ألفا و703 سيدات من السيدات الحوامل منذ بداية المبادرة بجميع مراكز المحافظة.

 

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وأشار الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، إلى أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض، أهمها الفيروس الكبدي "B" ومرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرى، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

وذكر أن المبادرة تتم في 260 وحدة صحية ومركزا طبيا، وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

محافظ المنيا المبادرة الرئاسية الخدمات الطبية صحة المرأة مديرية الصحة فحص الخدمات الطبية والعلاجية

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