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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق حملة «لم الشمل والتوعية الأسرية والمجتمعية» في الأقصر

صدى البلد

شهدت محافظة الأقصر تحت رعاية محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، إطلاق حملة "لم الشمل والتوعية الأسرية والمجتمعية"، والتي تهدف إلى حماية الأسرة المصرية من خطر التفكك، والحد من ظاهرة الطلاق، ونشر توعية مجتمعية وأسرية صحيحة.

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وشهد فعاليات إطلاق الحملة كل من محمد عبد الفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، وهدى المغربي، السكرتير المساعد بالمحافظة، والدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور عبد الله سلامة، والدكتور عبد الحميد متولي، والدكتور محمد معتوق، من الأزهر الشريف، والدكتورة نهى مرسى، مدير عام اللجان بالأمانة العامة بالمجلس القومى للمرأة، ومديحة السعيد، وسناء بغدادى، ومنى حمدى، وبسمة زكريا، ونوران زينهم، وتامر سعيد، ومحمد رمضان، ومحمد سيد، من الأمانة العامة للمجلس القومي للمرأة، والدكتورة صابرين عبد الجليل، مقرر القومى للمرأة بالأقصر، ومحمود أبو الحجاج، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمحافظة.

وتم تسليط الضوء على ما تقدمه الحملة وجهودها في رأب صدع كثير من الأسر المصرية، وذلك من خلال تعاون جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها؛ للحفاظ على استقرار المجتمع والأسرة.

وتحظى الحملة بدعم جميع مؤسسات الدولة وتنفذ في المحافظة من خلال بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف متمثلا في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وبتوجيهات فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، لاستعادة المفاهيم الأسرية السليمة ونشر الوعى الأسرى والمجتمعي. 

وتشمل تقديم حزمة مترابطة من الخدمات المختلفة للسيدات والشباب بمراكز الشباب والطلاب والطالبات بالجامعات، وستستمر اللقاءات التوعوية الخاصة بالحملة حتى الخميس الموافق ١١ مارس الجاري.

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