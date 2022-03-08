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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتلبية احتياجات المواطنين| الزراعة: توفير الدواجن فى المنافذ بأسعار مخفضة

الدواجن
الدواجن

قال الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة ومعاون الوزير، إن الوزارة طرحت فى المنافذ دواجن بأسعار مخفضة عن الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد الدكتور محمد القرش، ، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن وبيض المائدة بنسبة ١٠٠%، كما أن لديها استثمارات فى المجال الداجنى تصل إلى 100 مليار جنيه.

وأضاف "القرش" أنه تم اعتماد حوالى 36 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور، مما يعد فرصة كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين من الدواجن والتصدير من جهة أخرى.

 

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وأوضح متحدث وزارة الزراعة، أنه صدر قرار جمهورى بتخصيص 9 أماكن لاستثمارات الدواجن، كما أن الدولة عملت الفترة الماضية على إنتاج اللقاحات، مما يؤدى إلي تعظيم الإنتاج فى مصر والوصول إلى أفضل إنتاجية من الدواجن.

وينشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 8-3-2022، في السوق المحلية، وكذلك أسعار البيض و أسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 8-3-2022  في السوق المحلية:

استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق، عند سعر 34 جنيها، ويصل السعر للمستهلك بـ38 جنيها، وهذا السعر يختلف من منطقة إلى أخرى، ومن محافظة إلى أخرى.

 

سعر الدواجن اليوم

سعر الأبيض 34 جنيها

سعر الساسو 36 جنيها

كتكوت  أبيض 8.5 - 8.75 جنيه

كتكوت  ساسو 4.75 - 5 جنيهات

أمهات بيضاء 23.5 جنيه

وسجلت أسعار البيض استقرارا عند مستويات 54 جنيها للكرتونة من البيض الأبيض، أما سعر البيض البلدي فوصل إلى 58 جنيها للكرتونة، وسجل سعر البيض الأحمر 55 جنيها.

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