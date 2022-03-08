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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الدواجن: البيع بسعر التكلفة في معارض أهلا رمضان.. فيديو

الدواجن
الدواجن

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة  الدواجن بالغرفة التجارية، إنه من الضروري تواجد حملات مستمرة على الأسواق لمنع البعض من تخزين  العلف لرفع الأسعار .


وأضاف  عبد العزيز  السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"   العلف يمثل 70 % من مدخلات صناعة الدواجن واللحوم الحمراء ".

 

وتابع عبد العزيز السيد:" لدينا مخزون يكفي 6 شهور بالنسبة للذرة و4 شهور للصويا ".

 

وتابع عبد العزيز السيد :"  المستوردين الرئيسيين للعلف  هم السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدواجن في السوق نظرا لارتفاع أسعار العلف ".

 

وأكمل عبد العزيز السيد :"  كل المستهلكين يشعرون بالحزن بسبب ارتفاع أسعار الدواجن بشكل غير مبرر ولابد من عودة أسعار العلف إلى معدلاتها الطبيعية في ظل توافر مخزون استراتيجي  ".

 

ولفت عبد العزيز السيد :"   منافذ البيع  بـ معارض اهلا رمضان  سوف تبيع الدواجن بسعر التكلفة "، مضيفا:" من المتوقع أن يباع كيلو الدواجن بسعر التكلفة بحوالي 46 جنيه ".
 

الدواجن شعبة الدواجن اهلا رمضان اخبار التوك شو مصر

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