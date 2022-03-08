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رئيس التحرير
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تعليم

مبادرة "حياة كريمة"..

فحص وعلاج 1251 حالة بالمجان بقافلة جامعة طنطا الطبية في كفر الزيات

صدى البلد

انطلقت قافلة طبية شاملة اليوم الثلاثاء، من جامعة طنطا إلى قرية أبو الغر بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية فى إطار دعم الجامعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى وصرف الدواء بالمجان، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

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أكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أنه فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى تم وضع خطة متكاملة لدعم القطاع الصحى بالغربية بقوافل الجامعة الطبية لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وزيادة عدد القوافل الطبية   طوال العام بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبى للجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجًا.

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من جانبه، قال الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لـ 1251 مواطنًا بالمجان من أهالي القرية، كما تم تحويل 77 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات العظام والأنف والاذن والجراحة العامة والباطنة والصدر والرمد.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات الطبية، إلى جانب عيادات متنقلة للأسنان ‏مزودة بأحدث التقنيات الطبية فى مجال طب الأسنان بجودة عالية وفقًا ‏لأحدث المواصفات العالمية.

وأشاد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد الشبينى، بالإقبال الكبير الذى شهدته القافلة من أبناء القرية، موضحًا أنه تم توقيع الكشف الطبى وصرف الدواء بالمجان للمرضى فى تخصصات الباطنية والجراحة العامة والقلب والصدر والأنف والأذن والمسالك والعظام والأورام والمخ والأعصاب والنفسية والعصبية والنساء والتوليد والجلدية والرمد والأسنان والأطفال.

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وأضاف "الشبينى" أن القافلة ضمت نخبة من الأساتذة من مختلف التخصصات بكلية الطب، بمشاركة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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جامعة طنطا ذوي الإعاقة مستشفيات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تأمين محافظة الغربية الكشف الطبي

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