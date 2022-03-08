مطار القاهرة يحتفل بيوم المرأة العالمي مع المسافرين | صور

احتفل مطار القاهرة الدولي باليوم العالمي للمراة، وذلك وسط الراكبات من مختلف الجنسيات داخل صالات السفر والوصول ، وقامت فرق العلاقات العامة تحت اشراف الدكتور طارق اسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة بالمطار ، بتوزيع الورود والهدايا التذكارية بمناسبة هذا اليوم .

ونظم المطار الاحتفال داخل الصالات بتوجيهات من المحاسب مجدي اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي ، بالتواجد وسط الراكبات واسرهم وتوزيع الهدايا والورد عليهم كعرفان بدور المراة الهام في المجتمع .

يذكر ان العالم يحتفل باليوم العالمي للمراة ، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية ودورها في المجتمعات والنهوض بها .

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