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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعهد بالثأر..

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من ضباطه في ضربة إسرائيلية بسوريا

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

أقر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، بمقتل 2 من ضباطه في غارة إسرائيلية على سوريا، متوعدًا تل أبيب بدفع ثمن العملية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال الحرس الثوري، إن اثنين من ضباطه لقيا حتفهما في قصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق فجر الإثنين، متوعدا بأن تدفع إسرائيل "ثمن جريمتها".

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وأضاف الحرس في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه "على إثر الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني أمس الإثنين في عدوانه الصاروخي على ضاحية العاصمة السورية دمشق، قُتِل اثنان من كوادر الحرس الثوريهما العقيد إحسان كربلائي بور والعقيد مرتضى سعيد نجاد".

من جانبها، قالت شبكة "العربية"، إن إسرائيل قررت رفع مستوى الإنذار تحسبا لهجمات بعد مقتل الضابطين بالحرس الإيراني.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أفادت بأن قصفا إسرائيليا استهدف فجر الإثنين محيط دمشق، ما أدى إلى مقتل مدنيين على الأقل جراء الهجوم.

وقال مصدر عسكري إنه في حوالي الساعة الخامسة من فجر الإثنين "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مضيفًا أن الدفاع الروسية صدت صواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

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