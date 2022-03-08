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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الوادى الجديد تبعث ببرقية تهنئة للرئيس بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

رئيس الجامعه
رئيس الجامعه

بعث الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والسادة نواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى الإحتفال بيوم الشهيد.

جاء فيها  "يطيب لي أن اتقدم لفخامتكم   بأسمى مشاعر الإعزاز والتقدير بمناسبة ذكرى يوم الشهيد متمنياً لسيادتكم و للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولكل قادة وضباط و جنود جيشنا المصري مزيد من البطولات والانتصارات وأن يحفظ الله مصرنا الغالية آمنةً مطمئنةً ويسدد خطى قائدها وجيشها وشعبها."

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وأكد طنطاوى  أن هذا اليوم سيظل مصدر فخر واعتزاز وذكرى غالية لشهداء الوطن والواجب الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الدفاع عن أرض  الوطن .

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