أكرم توفيق: الأهلى دائما يحطم طموح المنافسين ويتربع وحده على عرش البطولات

علق أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي، علي فوز النادي أمام بيراميدز 3-0، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب أكرم توفيق في تويتة له: “الأهلى دائما يحطم طموح المنافسين ويتريع وحده على عرش البطولات”.

انتهت أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام "وي الأهلي"، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة..

صنع الاهلي هجمة في بداية شوط المباراة الأول من ناحية محمد هاني الذي مرر كرة جيدة لبيرسي تاو الذي انطلق نحوها لكن كان شريف إكرامي حارس بيراميدز هو الأقرب.

وضغط الأهلي منافسه بيراميدز في منتصف ملعبه بشكل قوي، ووصل للمرمى عن طريق هجمة مميزة لمحمد شريف كادت أن تصبح هدف التقدم.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في وجه محمد هاني في الدقيقة 18 بسبب تدخله بقوه مع عمر جابر لاعب بيراميدز.

وفي الدقيقة 21 أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في المباراة كانت من نصيب رمضان صبحي ، بسبب تدخله مع ياسر ابراهيم.

ورد الاهلي بهجمة لكن لم تكتمل، ومرر محمد مجدي أفشة الكرة نحو محمد شريف الذي توغل داخل منطقة الجزاء ولكن لم يتمكن من السيطرة على الكرة واقتنصها اكرامي.

وانفعل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على حكم المباراة وأبدى عبد الحفيظ استياءه لكن الحكم وجهه بالجلوس في مكانه.

ومرت الدقائق التي تبقت من الشوط الأول بدون خطورة على مرمى الفريقين، وكان الاستحواذ مناصفة بين الفريقين.

وفي بداية شوط المباراة الثاني شجل محكد مجدس افشة الهدف الاول في الدقيقة 47.من عمنر المباراة بعد مراوغة رائعة لدفاع بيراميدز وحارس المرمى شريف اكرامي ووضعها في الشباك.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة أنقذت العارضة مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من هدف مؤكد، ولم تتغير النتيجة حتى الدقيقة 60.

وفاجأ حسين الشحات الجميع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في لمسته الأولى للكرة ولكن يتألق شريف إكرامي وأنقذ مرماه ببراعة من هدف ثاني.

وفي الدقيقة 86 من عمر المباراة سدد عمرو السولية كرة مباغتة خدعت الجميع وسكنت شباك شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز.

وفي الدقيقة 93 من الوقت المحتسب بدل من ضائع سجل محمد شريف الهدف الثالث للأهلي عن طريق متابعة مميزة للكرة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 28 محتلا المركز الأول في الدوري بينما تراجع بيراميدز للمركز الثاني برصيد 26 نقطة.