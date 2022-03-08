هل يعود مجدي الهواري لغادة عادل.. شواهد حقيقية تؤكد الحب المتبادل

اثارت علاقة الفنانة غادة عادل، بطليقها المخرج مجدي الهواري، تساؤلات متابعيهم حول سبب عدم عودة حياتهما الزوجية حتى الآن، رغم علاقتهما الجيدة وتفاهمهما الشديد، الذي ظهر مؤخرا في عدة مناسبات اخرها الوعكة الصحية التي أصابت غادة عادل، وقالت خلال تعليقها على تلك الفترة: ده مجدي قلب الدنيا عليا.



مجدي قلب الدنيا

وروت غادة عادل، تفاصيل الوعكة الصحية التي اصابتها خلال الايام الاخيرة، بعد نشر ابنها صورة لها داخل المستشفى وقالت غادة، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية": "الحمد لله أنا بقيت أحسن، والحمد لله عرفت إن في ناس كتير بتحبني وأنا مكنتش عارفة، الحمد لله إني عرفت غلاوتي عند ناس كتير".

وخاطبها "أديب" قائلا: "طيب وطليقك المخرج مجدي الهواري سأل عليكي ولا لأ؟"؛ وردت قائلة: "يا لهوي.. ده قلب الدنيا.. والله العظيم ده قلب الدنيا.. وحياة ربنا.. لأ طبعا سأل"، ليعقب أديب قائلا: «والله راجل جدع ومحترم، وكلنا جنبك وألف سلامة»



طلاق وتفاهم

في 2018 كان الطلاق مصير علاقة مجدي الهواري وغادة عادل، بعد 20 سنة زواج، ليقررا أن يكونا صديقين مقربين بعد أن كانا زوجين، حسب ما صرحت به غادة في تصريحات تليفزيونية سابقة: «العشرة متهونش على حد»، وأنها عاشت مع زوجها السابق فترة طويلة.

واتفق مجدي الهواري وغادة عادل على الطلاق، على أن يترك الهواري المنزل، لـ غادة عادل وأولادهما وذهب في مكان آخر وكان يلتقي أبنائه خارج المنزل ولا يرى غادة إلا في المناسبات فقط.

حب متبادل



كانت الفترة الاخيرة شاهدا على عدة مواقف تؤكد استمرار الحب المتبادل بين غادة عادل وطليقها مجدي الهواري، وتمنى كثير من اصدقائهما ومتابعيهما عودتهما سويا كزوجين، ومن ابرز الشواهد التي تشير لاستمرار حبهما اللقاء الذي جمع الفنانة والمخرج، وانهارت خلاله من البكاء بسبب ذكرياتهما.



لقاء مؤثر

حلت النجمة غادة عادل وطليقها المخرج مجدى الهوارى ضيفان في لقاء تلفزيونى، والذي يعد أول ظهور تلفزيونى لهما بعد الطلاق، وقالت غادة عادل: "أنت يا مجدي عملت حاجة واحدة إنك كنت مؤمن بيّا، بس كان عندك مشكلة إنك تحدد الأعمال حسب ارتياحك النفسي بسبب حبك وغيرتك عليا، خلتني مش عارفة أطلع اللي جوايا أنت كنت بتكتم جوايا الجرأة".

وقالت غادة عادل عن مشاعرها أثناء فترة زواجهما، قائلة: "الطلاق أفادنا وأفاد أولادنا وبقت بينا علاقة احترام متبادل، أنت كنت طول الوقت شايف إن أنت الأب لينا، وأنا مش عارفة أتعامل مع الولاد بسبب أنى مكبوتة والولاد كانوا بيشوفونا بنتخانق كتير جدا، وكان في وقت مش قادرة اتقبل الحياة وكنت بتعاملنى زى بنتك".

وأجاب مجدى الهوارى على سؤال غادة عادل: "متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟"، ليرد قائلًا: "في شروط عندى في الجوازة التانية، هل الزوجة التانية هتبقى متقبلة فكرة إني أنا لسه بحبك لأنك أم ولادى وبنتي، الحب اللي ما بينا يا غادة لم يمت حتى الآن وانتى ذكرياتى وحب حياتى وانتي لو اتجوزتي تاني أنتي حرة".

حفلة عيد ميلاد لطليقته

من ضمن الشواهد التي تؤكد سير العلاقة بين غادة عادل ومجدي الهواري بشكل جيد، احتفال الاخير في 25 ديسمبر الماضي بعيد ميلاد طليقته ووالدة أبنائه.

ونشر الهوارى مجموعة صور لهما معا عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، موجها لها رسالة قائلا: "كل سنة وأنت طيبة يا أغلى وأطيب دودو فى الدنيا.. غادة عادل كل سنة وتبقى هى هى وطيبة.. عايشة وحلوة فى حياتنا كلنا.. وتبقى فرحتنا وضحكتنا كلنا.. كل فرحة مقسومة لينا تبقى ليها مننا.. تفضل هى أم .. وأحن حضن .. وليها مننا بوسة كلنا أنا وولادى".



مطلب جماهيري

ومازح المخرج مجدى الهوارى، جمهوره ومتابعيه بتدوينة طريفة حول مطالبة البعض بعودته للنجمة غادة عادل بعد انفصالهما منذ أكثر من 3 سنوات، وكتب الهوارى، عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "حتى خطيب الجمعة فاضل يدعيلنا نرجع أنا وغادة.. بقى مطلب جماهيرى".