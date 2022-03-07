قصة دموع غادة عادل أمام مجدى الهواري ومرضها بالتهاب في المثانة

تصدرت الفنانة غادة عادل تريند جوجل بعد أن أعلنت عن إصابتها أمس ونقلها الى المستشفى وتبين انها تعرضت الى حالة تسمم فى الدم وهو الامر الذى تسبب فى حالة من الجدل حول أبعاد إصابتها.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الفنانة غادة عادل.

غادة عادل

حياة غادة عادل

درست غادة عادل المحاسبة بمعهد فى ليبيا، حيث ولدت وعاشت فترة طويلة من عمرها هناك ، إذ انها تتحدث اللهجة الليبية بإجادة شديدة، لدى غادة عادل 4 اشقاء، ولد وثلاثة بنات، وقد تولت زوجة ابيها تربيتها بعد وفاة والدتها، مؤكدة انها كانت بمثابة والدة ثانية لها ، حتى أنها لم تكن تكتشف انها لست والدتها إذا لم يخبروها.

غادة عادل

مشوار غادة عادل

عادت غادة عادل إلى مصر وبدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات والأغاني المصورة ، وتعرفت من خلالها على زوجها السابق المنتج و المخرج مجدى الهوارى.

دخلت غادة عادل في مجال التمثيل من خلال فوازير أبيض وأسود ومسلسل (زيزينيا)، ثم اتجهت إلى السينما عندما شاركت الفنان محمد هنيدي بطولة الفيلم الكوميدي (صعيدي في الجامعة الأمريكية)، ومن بعدها شاركت في بطولة العديد من الأعمال السينمائية، منها 55 إسعاف، الباشا تلميذ، ملاكي اسكندرية، في شقة مصر الجديدة، الوتر .

كما قامت غادة عادل ببطولة عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية، منها: مبروك جالك قلق، المصراوية الجزء الأول، قلب ميت، فرح العمدة، مكان في القصر، سرايا عابدين.

غادة عادل

زوج وطلاق غادة عادل

غادة عادل، المعروفة بشقاوتها، وخفة ظلها على الشاشة، وكونها فنانة محبوبة من الجميع، كانت محل اهتمام مواقع السوشيال ميديا خاصة بعد مفاجأة الجميع بطلاقها من مجدي الهواري بعد زواج استمر 20 عاما، وإنجاب 5 أولاد.

منذ أكثر من 20 عام، كانت الفتاة الشابة عائدة من ليبيا، إلى مصر، وكان في انتظارها صديقتها التي عرضت عليها العمل في مجال الإعلانات مع المخرج مجدي الهواري، رحبت غادة عادل بالأمر، وذهبت للقاء الهواري بصحبه عمتها.

الحب من أول نظرة ليست مجرد عبارة، بل حقيقة وقع فيها مجدي الهواري وغادة عادل، فكان يتغزل في جمال عينيها والإشادة بجمالها الساحر وملامحها، تاركًا الحديث عن العمل والاعلان الذي جمعهما سويًا، ليتبادل الحبيبان أطراف الحديث لمدة عام كامل.

غادة عادل

بعد عام كامل من الحديث المتبادل بين الحبيبين، قررا الزواج لتظهر ملامح قصة الحب، وتتوج بـ 5 أولاد، وعلى مدار 20 عاما من الزواج المستقر، الذي تتخلله المواقف الرومانسية، والمشاكل الزوجية التي تتواجد بين أي زوجين، كانت حياتهم طبيعية.

قبل فترة وجيزة من إعلان الانفصال الرسمي لمجدي الهواري وغادة عادل، تداولت وسائل الإعلام وجود خلافات بينهما، أحد تلك الخلافات كانت في كواليس تصوير برنامج « تع أشرب شاي»، الذي كانت تقدمه غاده عادل، ما فتح مجال التساؤلات حول حقيقة الأمر، وطبيعة العلاقة الزوجية بينهما.

20 عاما مرت على زواج الحبيبين انجبا خلالها خمس أبناء هم: « محمد وحمزة ومرمي وعبد الله وعز الدين»، إلا ان الطلاق كان مصير تلك العلاقة بعد مرور فترة طويلة جمعتهما سويًا تحديدًا عام 2018، ومرت فترة على الطلاق الذي وقع بين غادة عادل ومجدي الهواري، مدة كافية كانت كفيلة لجمع الطليقين قادرين على التعامل سويا كأصدقاء مقربين، ووفقًا لما صرحت به غادة في تصريحات تليفزيونية سابقة: «العشرة متهونش على حد»، وأنها عاشت مع زوجها السابق فترة طويلة، وهو من نصحها بدخول عالم الفن ورأى فيها فنانة.

اتفق الطليقان بعد الطلاق أن يترك مجدي الهواري المنزل، لـ غادة عادل وأولادهما الخمسة، ويذهب هو للعيش في مكان آخر، واستمر فترة بعيدًا عن المنزل يرى أولاده خارجه، لكنه استغل المناسبات الرسمية، ليذهب إلى المنزل مرة أخرى ويرى طليقته وأولاده.

يجمع برنامج «بصراحة مع » بين الفنانة غادة عادل وطليقها المخرج مجدي الهواري، وخلال البرنامج تحدث الثنائي عن بعض الأمور الشخصية، ما دفعها للبكاء الشديد، بعد أن تطرق الحديث لبعض الذكريات.

غادة عادل

مرض غادة عادل

كشفت الفنانة غادة عادل، عن تفاصيل حالتها الصحية، بعد تعرضها لوكعة صحية.

وقالت "عادل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الحمد لله أنا روحي رجعت لي مرة تانية"، لافته: "أول امبارح كنت في أوحش حالة ومكنتش حاسة بالدنيا والحرارة مكنتش بتنزل وعيالي اتدمروا نفسيا".

وأشارت: "دعا الناس اللي فرق معايا، وطلبت من الدكتور أنه يكتبلي على الخروج وسمح لي بالخروج من المستشفى"، مؤكدا: "الصحة أهم شيء في الدنيا".

وأوضحت: "المشكلة بدأت من وأنا في مصر كان جالي حرقان وانسداد في المثانة، وأهملت الموضوع والمشكلة كبرت ووصلت للكلى والدم"، متابعة: "ناس كثيرة سألت عليا وعرفت غلاوة الناس، ومجدي الهواري قلب الدنيا".