وفاء عامر تكشف عن دورها فى مسلسل راجعين يا هوى

كشفت الفنانة وفاء عامر عن أعمالها القادمة في شهر رمضان المقبل، وقالت إنها مشاركة فى مسلسل راجعين يا هوي، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وأضافت وفاء عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، أن تقوم بدور "يسرية" فى المسلسل، أحد الشخصيات الموجودة فى عائلة أبو الهنا.

وأكدت أن دورها يجمع أكثر من شئ فى وقت واحد الطيبة و الخير و الشر، و أشياء كثيرة سيشاهدها المواطنين خلال رمضان.

ولفتت إلى أنها سعيدة بالعمل هذا العام مع أكثر من مخرج، منهم المخرج محمد سلامة، الذى يمتلك خبرات كثيرة رغم صغر سنة و تامر مدني.