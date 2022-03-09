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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدارة بايدن: لم نطلب من الأوروبيين حظر استيراد النفط والغاز من روسيا

إدارة بايدن: لم نطلب
إدارة بايدن: لم نطلب من الأوروبيين حظر النفط والغاز الروسي

قالت الولايات المتحدة، إنها لم تنتظر ولم تطلب من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها بشأن حظر واردات النفط والغاز من روسيا.

وذكرت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات الصحفية "لا نتوقع ولم نطلب من الدول الأوروبية أن تحذو حذونا، كل دولة ستتخذ قراراتها الخاصة".

وتابعت "نعتقد أن تأثير هذا الحظر النفطي الذي أعلناه اليوم، لن يكون بعيد المدى، وما نعمل على القيام به هو اتخاذ خطوات للتخفيف منه- جزئيا عبر السحب من الاحتياطي الاستراتيجي".

وأشارت إلى الاستمرار في التنسيق والتواصل مع موردي الطاقة العالميين، إلى جانب "النظر في مجموعة من الخيارات".

وأضافت ساكي أن "أمام شركات النفط 45 يوما للوفاء بالعقود الحالية".

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية، قائلا إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.

وأكد بايدن أن إدارته تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا، وتابع قائلا "الولايات المتحدة وحلفاؤها يواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة بشكل يومي وزيادة المساعدات الإنسانية".

وفي 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم أنفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

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