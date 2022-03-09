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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح بعد الخسارة أمام الإنتر: «كانت مباراة صعبة والأهم أننا تأهلنا»

محمد صلاح
محمد صلاح

تأهل فريق ليفربول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته أمام إنتر الإيطالي بهدف دون مقابل، في إياب دور الـ 16.

وتحدث صلاح عقب المباراة عبر شبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا: "كانت مباراة صعبة، إنتر كان جيدا خارج ملعبهم وعانينا في البداية، أهم شيء هو تأهلنا للدور التالي".

وعن ارتطام تسديدتيه بالقائمين قال ضاحكا: "ارتطمت تسديداتي بالقائم مرتين، ربما في المباراة المقبلة سأسجل ثلاثة أهداف".

وشدد صلاح "هذه مباراة جيدة للتعلم منها، من المهم دائما أن نفوز ولكن أحيانا تفقد الفرص وهذا يحدث، أهم شيء أن تلك الهزيمة ليست في الدوري وأننا تأهلنا".

واستحوذ لاعبو ليفربول على الكرة بنجاح منذ بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 25، أشار الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، لحكم المباراة للالتفات الى وجود حالة طبية طارئة في مدرجات ملعب “ أنفيلد” ليتم إيقاف المباراة حتى إسعاف المريض.

وفي الدقيقة 31، حرمت العارضة، ليفربول من افتتاح التسجيل عن طريق جويل ماتيب الذي قابل برأسه الركلة الحرة المباشرة، المُنفذة من أرنولد من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 32، نفذ أرنولد ركلة ركنية من الجهة اليسرى، ليقابلها فان دايك برأسه، لكن سكرينيار أبعد تسديدته عن مرمى إنتر.

وفي الدقيقة 40، احتسب حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة لـ إنتر بعد عرقلة ديوجو جوتا لـ سكرينيار، والذي تم إشهار البطاقة الصفراء في وجهه.

ونفذ تشالهان أوجلو  الركلة الحرة ببراعة، لكن أليسون تصدى لتسديدته، محافظًا على نظافة شباك ليفربول.

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