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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا

أكبر شركتين للمشروبات الغازية في العالم توقفان أنشطتهما بروسيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أعلنت شركة بيبسي وكوكا كولا وستاربكس وقف نشاطهما التجاري بالكامل في روسيا بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وقالت شركة ستاربكس إن مجموعة الشايع التي مقرها الكويت، والتي تشغل 100 مقهى ستاربكس على الأقل في روسيا "ستقدم الدعم لقرابة 2000 شريك في روسيا يعتمدون على ستاربكس في معيشتهم".

فيما ذكرت شركة كوكا كولا أن نشاطها في روسيا وأوكرانيا ساهم بما يتراوح بين 1 و2% تقريبًا من صافي إيرادات التشغيل للشركة في عام 2021.

بينما أكدت شركة بيبسي كولا أنها ستواصل بيع المشروبات الضرورية اليومية مثل الحليب ومنتجات الألبان الأخرى وحليب الأطفال وأغذية الأطفال في روسيا.

بدورها، قالت شركة ماكدونالدز إنها ستوقف عمل مطاعمها في روسيا والتي يبلغ عددها 847 مطعمًا معظمها مملوك للشركة.

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذَّر بوتين من أن موسكو سترد، فورًا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدًا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم أنفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

روسيا بيبسي كوكا كولا ستاربكس أوكرانيا غزو اوكرانيا

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