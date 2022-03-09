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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قفزة في أسعار النفط بأمريكا بعد حظر الواردات من روسيا

بعد حظر الواردات
بعد حظر الواردات من روسيا.. قفزة كارثية بأسعار النفط

ارتفعت ​أسعار​ النفط، ولامست أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مع إعلان ​الولايات المتحدة​ فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا.

فيما وصل متوسط سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 4.17 دولار، بارتفاع  55 سنتا عن الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات الرابطة الأمريكية للسيارات.

وانخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حتى مع ارتفاع الطلب بسبب اقتراب فصل الصيف.

وقفزت أسعار عقود خام غرب ​تكساس​ الوسيط، تسليم شهر إبريل، إلى 129.44 دولار للبرميل، لكنها قلصت مكاسبها لاحقا إلى 123.70 دولار عند إغلاق الجلسة، بزيادة نسبتها 3.6%.

فيما ارتفعت عقود خام "برنت" القياسي بنسبة نحو 4% إلى 127.98 دولار للبرميل، بعدما لامست 132.75 دولار للبرميل في وقت سابق.

بدورها، قالت الرابطة الأمريكية للسيارات إنه يمكن للأمريكيين توقع استمرار الزيادة، طالما ارتفعت أسعار النفط الخام.

يأتي ذلك وسط تصاعد المخاوف من نقص الإمدادات في السوق، بعد تحذير روسيا من أن قرار الحظر الأمريكي للنفط الروسي قد يدفع الأسعار إلى مستويات جنونية تصل إلى 300 دولار للبرميل أو أكثر.

وأشارت التقارير إلى أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن حظر واردات النفط والغاز الروسية، قائلا إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.

وأكد بايدن أن إدارته تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا، وتابع قائلاً: "الولايات المتحدة وحلفاؤها يواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة بشكل يومي وزيادة المساعدات الإنسانية".

وفي 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم أنفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

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