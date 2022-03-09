رغم الحظر الأمريكي.. تركيا: لن نتوقف عن شراء النفط الروسي

أعلنت تركيا أنها لن تتوقف عن شراء النفط الروسي، مُعربة عن أملها في رفع العقوبات عن إيران، ما يجلب إمدادات إضافية لتلبية الطلب العالمي، وذلك بعد حظر الولايات المتحدة استيراد النفط والغاز من روسيا.

وقال نائب وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في تصريحات على هامش مؤتمر سيراويك للطاقة، إن تركيا تعتمد على روسيا في 45% من طلبها على الغاز الطبيعي و17% من النفط و40% من البنزين.

وأضاف: "العالم بحاجة لمزيد من النفط.. يجب أن يأتي من مكان ما، من الولايات المتحدة.. من فنزويلا.. من إيران.. المملكة العربية السعودية، أو من أي مكان نريده".

وأشار إلى أن تركيا لا يمكنها بسهولة أن تعوض إمداداتها النفطية الروسية من أماكن أخرى، مضيفاً أنها "مورد قديم موثوق به".

وتابع: "فجأة نزلنا إلى الصفر -توقف الإمدادات من إيران- والآن لا يمكن أن يكون لدينا اضطراب آخر في الإمدادات، هذه المرة في روسيا".

وتأمل تركيا أن تتوصل أمريكا وإيران إلى اتفاق قريباً يعيد إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015.

ورجحت أنقرة استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية واسعة على روسيا.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن حظر واردات النفط والغاز الروسية، قائلا إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.

وأكد بايدن أن إدارته تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا، وتابع قائلاً: "الولايات المتحدة وحلفاؤها يواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة بشكل يومي وزيادة المساعدات الإنسانية".

وفي 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.