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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اقتراحها إرسال مقاتلات ميج-29 إلى أوكرانيا.. سيارة تصطدم بسفارة بولندا في واشنطن

سيارة تصطدم بسفارة
سيارة تصطدم بسفارة بولندا في واشنطن

اصطدمت سيارة بمبنى السفارة البولندية في واشنطن، بعد ساعات من اقتراح بولندا إرسال مقاتلات  من طراز "ميج-29" إلى أوكرانيا.

وحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، لم يتضح سبب الحادث، ولم يصب سائق السيارة بجروح خطيرة.

فيما قال نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي إن السيارة كانت تقودها امرأة، واصطدمت بأبواب السفارة البولندية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية البولندية في بيان إن "سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز ميج-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرف حكومة الولايات المتحدة".

من جانبها، رفضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اقتراح بولندا، وضع طائراتها المقاتلة من طراز "ميج-29" تحت تصرف الولايات المتحدة في قاعدة بألمانيا، استجابة لدعوة أوكرانيا للحصول على طائرات مقاتلة، قائلة إنه اقتراح "لا يمكن الدفاع عنه".

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في بيان، إن احتمال مغادرة الطائرات المقاتلة من قاعدة أمريكية في ألمانيا "لتحلق في المجال الجوي المتنازع عليه مع روسيا فوق أوكرانيا يثير مخاوف جدية لحلف شمال الأطلسي بأكمله".

وأضاف كيربي "سنواصل التشاور مع بولندا وحلفائنا الآخرين في حلف الأطلسي بشأن هذه القضية والتحديات اللوجستية الصعبة التي تطرحها، لكننا لا نعتقد بأن اقتراح بولندا يمكن الدفاع عنه".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية البولندية في بيان "سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز ميج-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرف حكومة الولايات المتحدة".

واستبعد مسئولون أمريكيون، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، احتمال قيام أي دولة من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

وفي 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

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