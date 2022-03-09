صحف الإمارات:

بايدن يحظر استيراد النفط والغاز من روسيا

السيسي والملك سلمان يبحثان تحديات المنطقة

ولي عهد أبوظبي:

المرأة تحظى بمكانة وتقدير كبيرين في الإمارات

تصدرت تطورات الأوضاع في أوكرانيا، عناوين الصحف الصادرة من الإمارات صباح الأربعاء، فضلا عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية.

وأبرزت الصحف الإماراتية، إضافة الولايات المتحدة وبريطانيا سلاح النفط والغاز إلى الصراع القائم على الجبهة الأوكرانية، في حين أعلنت ألمانيا وفرنسا والصين اعتزامها تعزيز التعاون من أجل السلام في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، حظراً على استيراد الولايات المتحدة للنفط والغاز والطاقة من روسيا، قائلا في خطاب ألقاه في البيت الأبيض «لن ندعم حرب بوتين».

وذكر أن الوضع في أوكرانيا سيسبب ارتفاعاً إضافياً في أسعار البنزين، ولكنه حذّر صناعة النفط والغاز من زيادات زائدة على الحد في الأسعار. وقال بايدن «سنحظر جميع واردات النفط والغاز والطاقة.

ويعني القرار أن النفط الروسي لن يكون مقبولاً بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة»، مضيفاً إن قرار الحظر اتّخذ «بتنسيق وثيق» مع الحلفاء.

بدوره، أعلن وزير الأعمال والطاقة البريطاني كواسي كوارتنج أن بريطانيا ستوقف واردات النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية عام 2022.

كما سلطت الصحف الصادرة في الإمارات، ضمنها "البيان" على لقاء القمة السعودية المصرية في الرياض، أمس، الذي أكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، لمواجهة التحديات، وتناول بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وعدداً من الملفات المهمة.

وبحث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر اليمامة بالرياض، بحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تعزيز العلاقات الثنائية، والعديد من الملفات المهمة.

وكان السيسي وصل، في وقت سابق، الثلاثاء، إلى مطار الملك خالد الدولي، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان، قبل أن يتوجها إلى الديوان الملكي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستدامة الشراكة بين البلدين، لا سيما على المستوى الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصلحة المشتركة، والمنفعة المتبادلة للجانبين، وذلك في ضوء التطورات التنموية الملموسة، التي تشهدها مصر، من خلال المشروعات القومية العملاقة، والبنية التحتية المتطورة، فضلاً عن المناخ الاستثماري الجاذب لرؤوس الأموال.

كما تناولت المباحثات، تطورات عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وتكثيف التشاور، وتنسيق المواقف بين البلدين بشكل مستمر، لا سيما في ضوء تعدد وخطورة الأزمات التي تشهدها بعض الدول في المنطقة. وتم التأكيد خلال المحادثات، على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر، باعتباره ركيزة أساسية.

من جانبها، اهتمت صحيفة "الاتحاد" بإعلان لحزب الحاكم في أوكرانيا استعداده لإرجاء هدفه المعلن بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مقابل ضمانات أمنية من روسيا.

وقال حزب «سلوها نارودو» وتعني «خادم الشعب» أن «الحلف غير مستعد لضم أوكرانيا خلال الأعوام الـ15 القادمة على الأقل وقد أوضح ذلك»، مضيفاً أنه لهذا، فقد حان الوقت لمناقشة الحصول على ضمانات أمنية ملموسة من روسيا.

وأضاف أن موسكو يجب أن تكون مستعدة لأن تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنها تعترف بالدولة الأوكرانية وتضمن أنها لن تهدد دولتنا.

كما أبرزت الصحيفة "ذاتها" إعلان إيرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إن آلاف المدنيين غادروا مدينة سومي الأوكرانية عبر ممر آمن متفق عليه مع القوات الروسية.

وتم نقل حوالي 5 آلاف أوكراني وحوالي 1700 طالب أجنبي إلى بر الأمان يوم الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية (يونيان) عن فيريشوك.

وأدت الممرات إلى مدن مثل بولتافا في وسط أوكرانيا، أو إلى لفيف في الغرب، أو إلى دول الاتحاد الأوروبي المجاورة.

محليا، أبرزت "الخليج" تأكيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أهمية دور المرأة المحوري في تنشئة أجيال صالحة وواعية قادرة على التعامل مع مختلف التحديات المستقبلية وتجاوزها والإسهام في بناء أوطانها .. مشيراً إلى أن المرأة تحظى بمكانة وتقدير كبيرين في دولة الإمارات.

وقال بن زايد خلال استقباله، مجموعات نسائية تمثل العديد من الجهات، في قصر البحر، إن تقدير المرأة منهج ثابت نسير عليه في دولة الإمارات، مهنئا المرأة في دولة الإمارات والعالم بمناسبة اليوم الدولي للمرأة.

وأشار إلى أنه على عاتق المرأة مسؤولية كبيرة في تربية الأبناء والتنشئة الصحيحة، خاصة أن "دولتنا تهتم وتركز على النوعية التي تصنع الفارق بين الدول من خلال إعداد أجيال المستقبل التي تحمل الراية وتتحمل المسؤولية وتشارك في البناء والعمل من أجل استدامة المكتسبات وتعزيزها".

كما اهمت الصحف باعتماد شيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، للقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن مركز دبي المالي العالمي لدمج التعديلات التي تضمن توافق إطاره التنظيمي مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة.

وأعلن مركز دبي المالي العالمي، أن القانون الجديد يتيح إدخال التعديلات على قانون حماية البيانات لسنة 2020، وقانون الإعسار لسنة 2019 (واللوائح التنظيمية ذات الصلة)، وقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2017، وقانون صناديق الائتمان لسنة 2018، وقانون «ستراتا» للملكية المشتركة لسنة 2007، وقانون معيار التقارير المشتركة لسنة 2018، إضافة إلى قواعد التفسير الخاصة بمختلف قوانين مركز دبي المالي العالمي.

وخضعت التعديلات لقانون حماية البيانات لسنة 2020 وقانون الإعسار لسنة 2019 (واللوائح التنظيمية ذات الصلة) لعدد من جولات المشاورات العامة، وساهمت الآراء والمقترحات الواردة من مختلف الأطراف المعنية بدور قيّم في صياغة هذه التعديلات.