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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أول طراز SUV للشركة.. لوتس تكشف تفاصيل تصميم Type 132

Type 132
Type 132

تخطط شركة "لوتس" الإنجليزية، المستحوذ عليها من شركة Geely الصينية لإطلاق ما لا يقل عن أربع طرز كهربائية جديدة بحلول عام 2026.

سيكون الإصدار الأول الذي سيصل للاسواق وصالات العرض في خطتها للانتقال للمحركات الكهربائية سيارة رياضية متعددة الأغراض متوسطة الحجم ستظهر لأول مرة رسميًا في 29 مارس قبل طرحها للبيع في وقت لاحق من هذا العام. تُعرف الـ SUV باسم Type 132 في الوقت الحالي ولكن على الأرجح سيتم استبداله قريبا.

 

تعد سيارة Type 132 أول سيارة SUV مقدمة من  لوتس موتورز  وهي سيارة كهربائية بالكامل سيتولى عملية بنائها قسم لوتس تكنولوجي للمركبات المكهربة، ومن المقرر بناؤها ودخولها الإنتاج التجاري بمصنع ووهان بالصين وهو المتخصص في السيارات الكهربائية.

 

على الرغم من إصدار  لوتس  بعض الصور التشويقية، إلا أن المستهلكين لم يشاهدوا سوى لمحات بسيطة من التصميم الداخلي ولكن مع ظهور صور براءات الاختراع إلى العلن من خلال IP Australia على الإنترنت ، نستطيع أن نكتشف بصورة أكثر وضوحا التصميم الخارجي لأول سيارة SUV من لوتس- وأول طراز للعلامة التجارية يتم تصنيعه في الصين.

 Type 132

تكشف الصور مدى التشابه الكبير و القواسم المشتركة بين الطراز 132 وطرز لوتس السابقة المعروفة، ولكن تأتي السيارة الجديدة بلمسات رياضية أكثر.

 Type 132

تبدو لوتس تايب 132 وكأنها مزيج من "لامبورجيني أوروس" و "أودي Q8"، المصابيح الأمامية للوتس Type 132 الرياضية منقسمة، مع وجود شريط إضاءة على طول الشنطة الخلفية للسيارة ، أعمدة C عريضة حتى يتسمى لخط السقف المنحدر بشدة أن يستند عليها، وعجلات ضخمة لتحسين الديناميكية الهوائية.

 

تتميز لوتس  Type 132 بتصميم ايروديناميكي عالي الكفاءة، وهو ما ركز عليه المهندسين والمصممين، لذلك تجد مآخذ هواء في غطاء المحرك الأمامي، ومخارج هوائية نشطة في الجهة الأمامية السفلية، ومداخل هواء تحيط بالمصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية. يمكننا أيضًا ملاحظة الكاميرات البديلة لمرايا الرؤية الخلفية ومقابض الأبواب المبتكرة التي تأتي بنظام pop-out أي أنها لا تظهر إلا مع الاستخدام، حيث يقوم كلا العنصرين أيضًا بدورهما لجعل السيارة أكثر ديناميكية هوائية.

GEELY لوتس SUV Type 132 لامبورجيني لامبورجيني أوروس أودي اودي Q8

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