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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يشهد توقيع بروتوكول إنشاء كوبري للسيارات على النيل بالدقهلية

صدى البلد

شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري ومحافظة الدقهلية وذلك لإنشاء كوبري للسيارات على النيل بامتداد المشاية بعرض 3 حارات وتكلفة تقديرية 344 مليون جنيه  تتحمل المحافظة منها مبلغ وقدرة 100 مليون جنيه  وقد قام بتوقيع البرتوكول كلا من  الدكتور / ايمن مختار محافظ الدقهلية واللواء/ حسام الدين مصطفي رئيس هيئة الطرق والكباري. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات ومنها مدينة المنصورة كعاصمة لمحافظة الدقهلية والجاري تنفيذ مشروعات سكنية مختلفة بها على أراضي السكك الحديدية بمنطقة الهابي لاند والثلاجة وموقف الفرنساوي وممشي اهل المنصورة  واستكماله من منطقة أبو رجيلة وحتي الجامعة وكذلك انشاء الكباري ذات الطابع المعماري المتميز والمماشي والارصفة ومناطق التنزه للجمهور مع عمل جزء ثقافي ومسرح مكشوف وبعض الأنشطة الاستثمارية كمحلات تجارية وكافتريات.

وصرح وزير النقل بأن  إنشاء الكوبري يهدف إلى خلق محور مروري من طريق المنصورة / شربين الشرقي حتي كوبري الجامعة للمتجه الي رافد جمصة وكذا طريق المحلة / دمياط. 
كما يهدف المشروع  إلى  تحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل مدينة المنصورة والاستغلال الأمثل لكافة  المساحات  المطله على النيل  وتحويلها  الى ساحة مجتمعية تحتوي على مجموعة من الانشطة الترفيهية الاستثمارية كمناطق الجلوس والممشي السياحي والكافيهات والمطاعم السياحية المتميزة ذو الاطلالة المباشرة  على نهر النيل والكوبري الايقونه لافتا إلى أن  الفكرة التصميمية للكوبري سيتم تنفيذها بطريقة تشكيلية متميزة بحيث يصبح بمثابة LAND MARK لمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. 

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