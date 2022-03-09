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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة تعلن أسعار تقاوى الموسم الصيفي 2022

التقاوى
التقاوى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أسعار تقاوي محاصيل الموسم الصيفي الجديد 2022 ، حيث شملت تقاوي محاصيل: القطن، الذرة، الأرز، فول الصويا.

وجاءت أسعار التقاوي التي طرحتها الوزارة كالتالي:

تقاوي أرز عريض زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 250 جنية، وارز رفيع زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 225 جنيها، ذرة شامية هجين فردي 10 ابيض، هـجين فردي 168 أصفر، هـجين فردي 176 اصفر، زنة الشيكارة 5 كجم ، بمبلغ 200 جنيها، فضلا عن الذرة الشامية هـجين ثلاثي 321 ابيض، هـجين ثلاثي 368 اصفر، زنة الشيكارة 7 كجم ، بمبلغ 160 جنيها.

وشملت تقاوي محاصيل الموسم الصيفي، فول الصويا جيزة ١١١ زنة الشيكارة 30 كجم بمبلغ 480 جنيها، والشيكارة ال 15 كيلو ب 240 جنيها ، وبالنسبة لتقاوي القطن، جميع الأصناف  تبلغ سعر الشيكارة 300 جنيها زنة 24 كجم  ، وال ١٢ كيلو ب 150 جنيها 

وتناشد وزارة الزراعة عدم شراء التقاوي بأكثر من الأسعار المعلن من الوزارة والإبلاغ عن تجاوزات في الأسعار من خلال التواصل مع الإدارة المركزية للتقاوي على رقم 0235694050.


 

التقاوى موسم الصيف تقاوى القطن الذرة الشامية النسب سعر الشيكارة الموسم الصيفي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فول الصويا

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