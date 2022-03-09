لأول مرة.. منصة شاهد تعلن عرض 2 طلعت حرب

أعلنت منصة شاهد Vip عن تعاقدها علي عرض فيلم 2 طلعت حرب خلال الفترة القادمة ، حيث من المقرر ان ينضم الفيلم إلى قائمة أفلام العروض الأولي علي المنصات .

ويأتي ذلك بعد عرض فيلم 2 طلعت حرب خلال الايام الماضية، ضمن فاعليات مهرجان الأقصر السينمائي بحضور عدد كبير من أبطاله ومخرجه مجدي أحمد علي .

وشهد العرض الخاص لفيلم 2 شارع طلعت حرب ضمن فاعليات مهرجان الأقصر السينمائى ، حضورا كبيرا من قبل نجوم الفن والإعلاميين والصحفيين ورفعت قاعة سينما قصر ثقافة الأقصر لافتة “ كامل العدد”.

وقد خصصت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية موعدا عَلِي السجادة الحمراء وذلك من أجل الاحتفاء بأبطال فيلم " 2 شارع طلعت حرب " والذي يشارك كعرض عالمي أول كفيلم روائي طويل بالمسابقة الرسمية بالمهرجان وذلك بحضور أبطال الفيلم المخرج مجدي أحمد عَلِي والممثل والمنتج أحمد مجدي والفنانة سهر الصايغ ، وعبير صبري ، وميار الغيطي وياسمين الخطيب وشريف حلمي وأشرف سرحان ، وقد أبدى أبطال العمل سعادتهم باحتفاء جمهور مدينة الأقصر وتفاعلهم مع أحداث الفيلم.



وعقب عرض الفيلم وجه المخرج مجدي أحمد عَلِي الشكر لكل صناع العمل وأبطاله وخص بالذكر النجم سمير صبري الذي دعم الفيلم ورفض أخذ أجره إيمانًا منه بأهمية الفيلم ، مبديا سعادته بكون الفيلم يعرض للمرة الأولي في مهرجان الأقصر السينما الأفريقية، ولأهل الصعيد الذي وصفهم بالطيبين.

وأشار إلي أن الفيلم به أربعة حكايات مختلفة في فيلم واحد والأدوار والمشاهد كانت قليلة مقارنة بنجوميتهم، ورغم ذلك جميعهم لم يترددوا ووافقوا عَلِي العمل وتحملوا الصعوبات التي مر بها الفيلم حتي يخرج النور.