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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جمهورية جديدة بلا معنفات في ندوة بجامعة المنصورة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة ، التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فاعليات بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي 8 مارس ضمن "أسبوع مناهضة العنف ضد المرأة" تحت عنوان: "جمهورية جديدة بلا معنفات." والممتد في الفترة من 8 وحتي 16 مارس 2022.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط ، رئيس جامعة المنصورة وبريادة الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

فيما بدأت فعاليات اليوم بمسيرة صامته تحركت من أمام وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة ، وتوجهت لجميع كليات الجامعة لإرسال رسائل قصيرة لدعم المرأة ونبذ العنف ولإبراز موضوع احتفالات هذا العام وهو "المساواة بين الجنسين للعمل معا ضد التغيرات المناخية".

ثم توجهت لكلية الحاسبات والمعلومات لحضور ندوة "العنف الرقمي... التحرش الإلكتروني" التي قامت كلية الحاسبات والمعلومات بتنظيمها تحت إشراف الدكتور مجدي زكريا عميد الكلية والدكتور نهي هيكل وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 وتناولت الندوة الخدمات المقدمة من وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة وقامت بعرضها د. سماح السعيد مديرة الوحدة، وكذلك الأنواع المختلفة للعنف الرقمي كالتنمر الالكتروني والتحرش والإبتزاز الإلكتروني والموفق القانوني من تلك الجرائم ، وكذلك عرض لمجموعة القوانين المعدلة والمغلظة في هذا الشأن مؤخرا وقام بعرضها  أيوب فتحي محامي الوحدة.

كما تناولت الدكتورة نهي هيكل الأمن المعلوماتي وقامت بتقديم العديد من النصائح فيما يتعلق بحماية البيانات والمعلومات عند إستخدام التطبيقات المختلفة، ثم تناول الدكتور مجدي زكريا مشروع تخرج أشرف عليه من قبل وهو تطبيق موبايل للحماية من التحرش حيث يمكن لمن تتعرض لواقعة عنف من خلاله إرسال رسائل إلي الأمن وكذلك يحدد مكانها بالضبط ويقوم بتسجيل كل ما يدور حولها صوت وصورة.

 كما قامت وحدة مناهضة العنف بتقديم نموذج ملهم لرئيسة مجلس إدارة شركة ناشئة آية العريف للتحدث عن شركتها "ورد" وما تقدمه من خدمات تعليمية للأطفال في صورة ألعاب وتطبيقات علي الهاتف المحمول.

واختتم اليوم بالخدمات التي تقدمها وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة المنصورة وقامت بالعرض رحاب العشماوي منسقة الوحدة بجامعة المنصورة. 

وشارك في تنظيم الحدث والحضور الدكتورة يمني غنيم منسق الوحدة لإدارة فريق المتطوعين، الدكتورة ريم عصام منسق الوحدة لإدارة فريق المتطوعين، الدكتورة وداد صابر منسق الوحدة لإدارة فريق المتطوعين، والدكتورة رانيا روحي منسق النشاط ، ود.هبة ماهر منسق النشاط، والدكتورة مريم ويصا منسق الشراكات بالوحدة .

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جامعة المنصورة مناهضة العنف ضد المرأة التضامن الاجتماعي وحدة التضامن الاجتماعي رئيس الجامعة

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