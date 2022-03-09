ندوة عن مستقبلات human MrgD بصيدلة عين شمس

أقيمت ندوة عن مستقبلات human MrgD، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث ،و الدكتورة أمانى أسامة كامل عميد الكلية ، وتحت إشراف الدكتورة مها نصر استاذ مساعد بقسم الصيدلانيات و الصيدلة الصناعية و مدير ادارة العلاقات الدوليه و التعاون الاكاديمي بالكلية.

وقام بالعرض الدكتورة ديانا مجدي المدرس بقسم الادوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، و تناولت الندوة معلومات عن خصائص هذه المستقبلات ومسارات عملها، مع استعراض الابحاث المنشورة في هذا الصدد في مجلات دولية مختلفة عن علاقة هذه المستقبلات بالامراض الحسية وامراض القلب وبعض انواع السرطانات، وذلك في اطار سلسلة من ندوات علميه أسبوعية تقيمها الكلية خلال العام الجامعي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ .

كما تم عرض الندوة عن طريق تطبيق zoom وعن طريق عرضها علي الشاشات التفاعلية بالمدرجات وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.