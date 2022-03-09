محامية تحاول اثبات براءه حبيبها .. طرح حلقات رقصة مطر

انطلق عبر منصة شاهد vip مسلسل "رقصة مطر" من إنتاج شركة الصبّاح إخوان بطولة مكسيم خليل وايميه صياح في قصة حب بين الماضي والحاضر تقلب كل الموازين.



وتدور احداث مسلسل رقصة مطر حين تدخل ايميه صياح الى عالم بسام القاضي فتقلبه رأساً عل عقب ، فالمايسترو المشهور صاحب النفوذ والعلاقات المتوتّرة مع احد اعضاء فرقته يصبح أسير قصة حبٍّ دخلت حياته بليلةٍ غير متوقة .

مكسيم خليل

"رقصة مطر" قصة حب قديمة تعود الى الواجهة، ومحاميةتستلم قضية حبّها القديم بكل شراسة، لنصبح في حبكة حابسة للأنفاس حول جريمة قتل، تخلط فيها كل الاوراق حتى الحلقات الاخيرة، لإكتشاف خيوط قصّة محبوكة بحرفية على أوتار الخيانة والحب.

"رقصة مطر" من ١٣ حلقة كتابة حازم صموعة إخراج جو بو عيد، بطولة مكسيم خليل، ايميه صياح، رولا بقسماطي، وسام صليبا، يوسف حداد، ديامان بو عبود، مروى خليل.







