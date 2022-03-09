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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

 ليلى علوي تحتفل باليوم العالمي للمرأة بصورة من مسلسل «منورة»| شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي

 

حرصت النجمة ليلى علوي، على تهنئة السيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وشاركت جمهورها بصورة لها من مسلسل منورة بأهلها عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وكتبت ليلى علوى علي الصورة قائلة "يوم سعيد للمرأة" وانهالت عليها التعليقات.


واحتفل العالم أمس الثلاثاء 8 مارس باليوم العالمي للمرأة، بعدما اتفقت الدول على تخصيص يوم لكل النساء تقديرا لدورهن المؤثر فى كل المجتمعات والاعتراف بإنجازاتهن الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وتذكيرا بحقوقهن في المساواة بينهن وبين الرجل.


ولكن هناك قصة وراء اختيار يوم 8 مارس بالتحديد أن يكون اليوم العالمي للمرأة وهى:


أنه فى 1856 خرجت آلاف النساء للاحتجاج فى شوارع نيويورك على الظروف اللا إنسانية التى كانت المرأة مجبورة على العمل تحتها، ورغم أن الشرطة تدخلت لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرة نجحت فى دفع المسئولين لطرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية.

 

 



 

الفنانة ليلى علوى بصورة من اعمالها تحتفل عيد المرأة العالمي منورة باهلها

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