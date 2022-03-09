رئيس الوزراء: نعمل على تقليل الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية على المواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية بكل مكوناتها قادرة على تخطي أزمة زيادة الأسعار.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “نعمل على تقليل الآثار السلبية على المواطن، ونعمل على تحسين الأداء الفترة القادمة”.

وناشد رئيس الوزراء، خلال موتمر صحفي عقد منذ قليل بمقر مجلس الوزراء، المواطنين ترشيد السلع وعدم التكالب عليها لإعطاء الحكومة فرصة لتوفير السلع وضبط الأسواق.

وأكد أن جميع أجهزة الدولة من مجتمع مدني وجمعيات أهلية ووزارت، تعمل على طرح مبادرات تقلل آثار الأزمة الأوكرانية على الدولة المصرية.