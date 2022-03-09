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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تمنع تصديرالقمح والشوفان والذرة والسكر والماشية الحية واللحوم

الحبوب - صورة تعبيرية
الحبوب - صورة تعبيرية

أعلن رومان ليشينكو، وزير السياسة الزراعية والغذائية الأوكراني، حظر بلاده تصدير الحبوب وغيرها من المنتجات الحيوية للخارج، والتي تعتبر هامة لإمدادات الغذاء في العالم في ظل العملية العسكرية الروسية ضد البلاد.

جاء ذلك في بيان نشر على موقع الحكومة الأوكرانية اليوم الأربعاء يفيد بأن الحكومة فرضت حظرا على تصدير القمح والشوفان والذرة البيضاء والقمح الأسود والسكر والماشية الحية واللحوم وغيرها من المنتجات لخارج البلاد.

ونوه ليشينكو إلى أن القرار يهدف إلى ضمان قدرة المواطنين الأوكرانيين للحصول على المواد الغذائية، وسط الأزمة الإنسانية المتزايدة في البلاد.

يذكر أن الزراعة في أوكرانيا تشكل جزءًا كبيرًا من اقتصاد البلاد، حيث قامت الدولة بتصدير ما قيمته 6 مليارات دولار من المنتجات الزراعية إلى أوروبا في عام 2020.

الحبوب المنتجات الحيوية القمح أوكرانيا

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