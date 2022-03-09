شاهد .. جهود الأجهزة الأمنية فى ضبط احتكار السلع التموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1370) قضية تموينية متنوعة، حيث تم رصد وتأمين وصول السلع المدعمة لمستحقيها، وإعداد حملات لرصد أماكن الحجب مراكز البيع بأزيد من السعر الرسمى والمتداول بالأسواق والحد من تهريب السلع المدعمة، بهدف ضبط الأسعار والسيطرة عليها لحماية جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط (11) قضية بإجمالى مضبوطات (275,550 طن) كان أبرزها ضبط (قائد سيارة نقل حال سيره بمحافظة القاهرة( وبحوزته (1402 جوال بلدى مدعم استخراج 82% زنة 50 كيلو جرام للجوال بإجمالى وزن 70,1 طن دقيق مدعم 82%، بالفحص تبين حمل قائد السيارة المضبوط فاتورة مثبت بها كمية 140 شكارة دقيق 82% وزن الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالى كمية 7 طن خلافاً للحقيقة، وضبط (77 طن "دقيق أبيض" معبأ داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة).. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

كما تمكنت من ضبط (35 طن "دقيق أبيض" معبأ داخل شكائر بدون مستندات "مجهول المصدر" تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة)، بحوزة (مالك مخزن شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، وضبط (21,52 طن "دقيق أبيض" معبأ داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، وضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة القاهرة) وبحوزته (14 طن دقيق بلدى مدعم إستخراج 82% مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم .. قام بتجميعها للإتجار بها فة السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى).

وتمكنت الجهود من ضبط (7 طن سلع غذائية "دقيق أبيض" معبأ داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة) بحوزة (المدير المسئول مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، وضبط (3,45 طن مقطعات "دواجن – دواجن كاملة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (2,5 طن أسماك مدخنة "رئجة" معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (60 طن "عسل أسود" معبأ داخل عبوات بدون بيانات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرا على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة "العسل الأسود") بمحافظة البحيرة، وضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة البحيرة) وبحوزته (3,05 طن "سكر – مكرونة تموينى" مخصصين ربطاً على البطاقات التموينية الذكية ومحظور تداولهما خارج منظومة الدعم للإتجار بها فى السوق السوداء أرباح غير مشروعة).

ونجحت الجهود في ضبط (543 قرص أدوية مؤثرة على الحالة النفسية ومخدرة, 16000 قرص أدوية خاصة بعلاج الغدة – الضغط – المضادات الحيوية مهربة جمركياً وغير مسجلة وغير مصرح بتداولها بالأسواق ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المديرة المسئولة عن مخزن لتجارة الأدوية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة