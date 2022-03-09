وزير الخارجية الأمريكي: بريطانيا ستحظر واردات النفط الروسي نهاية 2022

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن حظر بريطانيا واردات النفط الروسي نهاية العام الجاري 2022.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته البريطانية: "نواصل الجهد والتنسيق لمواجهة "العدوان الروسي"، والحرب الروسية تسببت بوجود أكثر من مليوني لاجئ أوكراني".

وتابع: "ننظر في تفاصيل إرسال مقاتلات جوية إلى أوكرانيا ونبحث "التحديات اللوجستية، والخطة المقترحة بشأن إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا عبر قاعدة في ألمانيا "غير مُجدية".

وأشار إلى أنه: "نتشاور عن كثب مع بولندا وبريطانيا وشركاء آخرين ووفرنا دعما استثنائيا لأوكرانيا وسيستمر، ونتشاور مع حلفائنا بشأن المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا".

وكانت بولندا أعلنت عن إتاحة طائرات ميج 29 أمام الولايات المتحدة من أجل نقلها إلى أوكرانيا، وهو ما اعترض عليه البنتاجون.