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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم الخميس 10-3-2022

العملات العربية
العملات العربية

 أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات اليوم، الخميس 10 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري يقدمها موقع "صدى البلد" لقرائه .

 

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أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الإثنين 28-2-2022

أسعار صرف العملات العربية اليوم:


أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدينار الكويتي للشراء 49.5015 جنيه و 51.7934 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1825 جنيه و4.1955 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم


سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2656 جنيه و4.2853 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه و41.7484 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 39.6954 جنيه و40.8842 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.0103 جنيه و4.3122 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و22.2003 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم Real state Finance Food Gorceries التموين

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