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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الإثنين 28-2-2022

سعر الدرهم الاماراتي
سعر الدرهم الاماراتي اليوم الاثنين

ننشر اسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين 28 فبراير 2022وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

 

بلغ سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنكي مصر، الأهلي  4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزى ليسجل 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (بلوم، عودة، المشرق،المصرف العربي الدولي ، كريدى اجريكول ، الإسكندرية، فيصل الإسلامي ، HSBC  ، مصرف أبوظبي الإسلامي ، الإمارات دبي الوطني،قناة السويس)نحو 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك قطر الوطني 4.25 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك( أبوظبي الأول، ابوظبي التجاري) 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك الكويت الوطني 4.22 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك العربي الأفريقي الدولي عند 4.21 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 4.20 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع .

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى المصرف المتحد 4.18 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للشراء الدرهم الاماراتى

تقدم بنوك مصر والأهلى أعلى سعر شراء الدرهم الاماراتى مسجلا 4.27جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .

الدرهم الاماراتى سعر الدرهم الاماراتى بنك مصر إيران للتنمية المصرف المتحد اليوم الأثنين

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