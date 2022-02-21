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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الإثنين 21-2-2022

سعر الدرهم الاماراتي
سعر الدرهم الاماراتي اليوم الاثنين

ننشر اسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين 21 فبراير 2022، وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

سعر الدرهم الاماراتى

استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (مصر ، الأهلي)عند 4.27 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزى ليسجل 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك (بلوم، عودة، المشرق،المصرف العربي الدولي ، كريدى اجريكول ، الإسكندرية، فيصل الإسلامي ، HSBC  ، مصرف أبوظبي الإسلامي ، الإمارات دبي الوطني)نحو 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (قطر الوطني، قناة السويس، التنمية الصناعية) 4.25 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك( أبوظبي الأول، ابوظبي التجاري) 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك الكويت الوطني 4.22 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك العربي الأفريقي الدولي عند 4.21 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 4.20 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع .

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى المصرف المتحد 4.18 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

تقدم بنوك مصر والأهلى  اليوم الاثنين أعلى سعر شراء الدرهم الاماراتى مسجلا 4.26جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .

الدرهم الاماراتى بنك مصر إيران المصرف المتحد الجنيه المصري اليوم الأثنين

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