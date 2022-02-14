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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك مصر يقدم أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتى اليوم الأثنين 14-2-2022

سعر الدرهم الاماراتي
سعر الدرهم الاماراتي اليوم الاثنين

ننشر أسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين 14 فبراير 2022وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك المركزي ليسجل 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنكى مصر والأهلي نحو  4.27 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك (بلوم، عودة، المشرق،المصرف العربي الدولي ، كريدى اجريكول ، الإسكندرية، فيصل الإسلامي ، HSBC  ، مصرف أبوظبي الإسلامي ، الإمارات دبي الوطني)نحو 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك (قطر الوطني، قناة السويس، التنمية الصناعية) 4.25 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك( أبوظبي الأول، ابوظبي التجاري) 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك الكويت الوطني 4.22 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك العربي الأفريقي الدولي عند 4.21 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 4.20 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع .

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى المصرف المتحد 4.18 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدرهم 

تقدم بنوك مصر والأهلى  أعلى سعر شراء الدرهم الاماراتى مسجلا 4.27جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .

 

الدرهم الاماراتى البنك المركزي قناة السويس التنمية الصناعية اليوم الأثنين

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