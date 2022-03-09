استفزاز خطير .. روسيا: القوميون الأوكرانيون يقصفون منشآت إمداد محطة تشيرنوبل النووية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوميين الأوكرانيين ارتكبوا استفزازا خطيرا للغاية من خلال قصف المنشآت، التي توفر إمدادات الطاقة لمحطة تشيرنوبل النووية.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف، "أنوه مع الأسف الشديد إلى أن القوميين الأوكرانيين قاموا باستفزاز جديد، وهو محفوف بمخاطر كبيرة، حيث هاجموا المحطة الفرعية وخطوط الطاقة، التي تغذي محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية. واتخذ المتخصصون الروس تدابير فورية للتحول إلى مصادر الطاقة الاحتياطية لمولدات الديزل".

وأضاف: "في الوقت الحالي، يمتنع الجانب الأوكراني من تنظيم أي أعمال إصلاح وترميم.. وهذا يؤكد مرة أخرى الطبيعة الاستفزازية المطلقة لأفعال القوميين".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن 90٪ من المطارات العسكرية الأوكرانية التي تحتوي على غالبية الطائرات المقاتلة في أوكرانيا تم تدميرها.

وأوضحت الدفاع الروسية، أن جزء كبير من الأسطول الجوي الأوكراني تم نقله إلى رومانيا ولا يشارك في المعارك.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن سلاح الجو الأوكراني نفد بالكامل تقريبًا من الطيارين العسكريين من الدرجة الأولى والثانية، ويقصر الرحلات الجوية على المحاولات الفردية لشن الهجمات.