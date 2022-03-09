أحمد موسى: أسعار الطاقة في بعض الدولة الأوربية ارتفعت 100%

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أسعار الحديد والأسمنت ارتفعت عالميا، وهو ما سيؤثر بالطبع على تكاليف أعمال البناء، فى جميع الدول وفى مصر.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، إن صادرات روسيا وأوكرانيا من الحديد تزيد عن 90 مليون طن، وهو ما أثر على السعر العالمي.



ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة في بعض الدولة الأوربية وصل إلى ما يقرب من 100%»، لافتا إلى أن إحساس الحكومة بشكاوى المواطنين وراء عقدهم اجتماع اليوم بشأن أزمة الأسعار.



وأردف «يوجد غلاء حدث وسيحدث تأثرا بما يحدث حول العالم، لكن رئيس الوزراء أكد في المؤتمر الصحفي اليوم أن الدولة لن تحمل المواطن التكلفة كاملة وستتحمل جزءا معه»، موضحا أن أسعار القمح عالميا ارتفعت بنسبة 48% منذ بدء الأزمة الأوكرانية الروسية، بينما ارتفع سعر الذرة بنسبة 55%، والسكر 7%، والبترول 100%.



وأضاف «الاقتصاد العالمي بأكمله سيتعرض لموجات هائلة من التضخم خلال الأسبوعين المقبلين».

