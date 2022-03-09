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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

كيف أجعل دعائي أرجى للقبول ؟.. دار الإفتاء توضح

كيف أجعل دعائي أرجى
كيف أجعل دعائي أرجى للقبول؟

كيف أجعل دعائي أرجى للقبول؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث يقول: أدعو الله لكن لا أجد قبولاً لدعائي فما السبب؟

أدعو الله لكن لا أجد قبولاً لدعائي فما السبب؟

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء هو العبادة، وينبغي أن يكون الدعاء عبادة لله، وليس مجرد الطلب، وكلما أبطأ الله لك في الإجابة علمت أنه يحب لك الالحاح في الدعاء، تكون سبباً في الوقاية من البلاء، ندعوه على العبادة ونثق أنه سبحانه وتعالى، يسمع ويستجيب بما ينفعنا.

وبين أن عدم القبول قد يكون بسبب طريقة التعامل مع الآخرين، مشدداً على ضرورة أن أقف على عيوب نفسي والإصلاح من شأنها. 

 

هل يجوز الدعاء على الظالم؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز الدعاء على الظالم أو على أحد بالموت ؟، وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأنه لا داعي أصلا أن نتوجه إلى الله بالدعاء على أحد بالموت.

وأشار أمين الفتوى، إلى أن أولياء الله كانوا لا يدعون على من ظلمهم، تأسيا بالأدب النبوي، فالنبي كان قد تعرض لانواع وألوان من العذاب والأذى وحين دعا الله قال "اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون".

وذكرأن أولياء الله كانوا ينشغلون بذكر الله ويدعون لمن ظلمهم بالهداية، اقتداءا بالأدب والهدي النبوي.

 

هل دعاء الأم على أبنائها وقت الغضب مستجاب؟

أجاب الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال:" هل دعاء الأم على أبنائها وقت الغضب مستجاب؟"، قائلًا:" لا يجب أن تتحكم فينا العصبية والغضب في الكلام مع أولادنا ولابد من ضبط أنفسنا في التعامل مع أبنائنا خصوصًا في التربية"، مؤكدًا أنه يجب البعد تمامًا عن الدعاء على الأبناء في وقت الغضب .

وأضاف "عمران" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" هذا الصباح" والمُذاع على فضائية" اكسترا نيوز"، :" ندعي لأبنائنا بصلاح الحال والهداية والبعد عن الدعاء السلبي لهم لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل بعض الساعات ساعات استجابة ولما الدعوة تستجاب وابنه يحصله كده فعلا هو أول واحد هيزعل إن ابنه أصابه مكروه ".
تابع:" يجب أن يكون الإنسان مسيطرًا على لسانه وكلماته في لحظات الغضب"، مؤكدًا على أهمية طاعة الأبناء لآبائهم وأمهاتهم"، لافتًا إلى أن الغضب ثمرة من الشيطان يضعها في قلب الإنسان ولذلك علمنا رسولنا الكريم عدد من الإجراءات للتعامل مع وقت الغضب منها، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وتغيير الوضع الجسماني والذهاب للوضوء وذكر الله بشكل دائم.

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