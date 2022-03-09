الاثنين ... اقتران القمر مع خلية النحل

تزين سماء مصر يوم الاثنين القادم بمشهد فلكي جذب عندما يقترن القمر مع خلية النحل الموجود في برج السرطان، فى ظاهرة فلكية جديدة يترقبها جميع هواة الفلك ومراقبة النجوم والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها حيث تعد فرصة مثالية التصوير.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أننا على مواعيد يوم الاثنين الموافق 14 مارس مع ظاهرة فلكية مميزة حيث يقترن هلال القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) .

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، ان لرؤية اقتران القمر مع خلية النحل يحتاج الى استعمال نظارة معظمة او تلسكوب صغير حيث ان الحشد النجمي خلية النحل لا يُرى بالعين المجردة.

واشار الدكتور"تادرس"، إلي أنه لتتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

واوضح أستاذ الفلك، إلي أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

خلية النحل

أما عن خلية النحل التي يقترن بها القمر مساء اليوم، يضيف رئيس قسم الفلك الأسبق بمعهد البحوث الفلكية وعضو الاتحاد الدولي الفلكي(IAU) إنها حشد نجمي، والحشود النجمية عموما هي عبارة عن تجمع نجمي، وأحيانا يكون لها أشكال مميزة مثل حشد الثريا المعروف، موضحا أن معظم هذه الحشود تُرى بالتلسكوبات الصغيرة، وذلك بسبب بعدها ووجودها في أعماق المجرة.